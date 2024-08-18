Делегатов съезда блока «Победа» задержали в аэропорту Молдавии по политмотивам

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Делегатов прошедшего в Москве съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» задержали в аэропорту Кишинева по политическим мотивам. Об этом сообщила депутат парламента республики Ирина Лозован в беседе с РИА Новости. По ее словам, пограничная полиция не назвала ни одной причины для задержания.
«В аэропорту меня и других членов делегации — советника главы Гагаузии Юрия Кузнецова и бывшего мэра города Оргеев Павла Вережану — задержали на час. Нам не разъяснили никаких причин, у нас в порядке все документы, мы являемся гражданами Молдавии, которые вправе вернуться домой. Когда я сказала, что вызываю адвокатов и прессу, все сразу разошлись. Я уверена, что это произошло по политическим мотивам, поскольку нам не назвали ни одной причины для задержания», — приводят в агентстве слова Лозован.Она добавила, что требовала от сотрудников выдать ей какой-нибудь документ, где были бы обозначены основания для задержания, но ей ничего не выдали.
Лозован пояснила, что остается в аэропорту в ожидании полиции и адвоката, чтобы зарегистрировать дело, так как обладает депутатской неприкосновенностью.
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