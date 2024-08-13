Временного поверенного Молдавии вызвали в МИД РФ из-за сообщений о базе F-16

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Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ, где ему высказали озабоченность из-за сообщений о том, что одна из баз для передаваемых Киеву истребителей F-16 будет располагаться в этой республике. Соответствующее сообщение разместили на сайте министерства. Ведомство обеспокоено тем, что самолеты киевского режима будут вылетать с аэродромов Молдавии, чтобы наносить удары по России.
«Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, ее обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан», — указано в сообщении МИД.В министерстве также отметили, что Молдавию призвали строго придерживаться нейтрального статуса, который является основой ее государственности. Республика не должна влиять на эскалацию украинского конфликта, вовлекаться в него и деструктивно влиять на ситуацию в Приднестровье.
Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолетов, сомневаясь, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры», не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом, а начать говорить о мире и содействии скорейшему завершению украинского конфликта.
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