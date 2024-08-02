Медведев назвал слова Гросу о голоде в Молдавии издевательством над правдой

Фото: сайт Кремля
Заявление спикера парламента Молдавии о намерении признать голод в республике после Второй мировой войны геноцидом являются издевательством над историей и здравым смыслом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Гросу заявил, что депутаты молдавского парламента рассмотрят вопрос признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. В своей социальной сети Медведев предположил, что молдавскому парламентарию просто захотелось заполучить «свои 15 минут славы», ибо ему не дают покоя лавры участников парижского «травести-шоу».
Российский политик назвал Гросу «наглым и лицемерным дураком» и отметил, что любому здравомыслящему человеку известно, в каком состоянии находилась после войны советская экономика. Медведев напомнил, что численность трудоспособного населения в СССР откатилась к уровню 1931 года, а неурожаю 1947 года способствовала засуха. В результате люди голодали не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии.
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Российский политик назвал Гросу «наглым и лицемерным дураком» и отметил, что любому здравомыслящему человеку известно, в каком состоянии находилась после войны советская экономика. Медведев напомнил, что численность трудоспособного населения в СССР откатилась к уровню 1931 года, а неурожаю 1947 года способствовала засуха. В результате люди голодали не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии.
«Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — заключил Медведев.
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Александр Бойцов