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Медведев назвал слова Гросу о голоде в Молдавии издевательством над правдой

02 августа 2024, 13:08
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Заявление спикера парламента Молдавии о намерении признать голод в республике после Второй мировой войны геноцидом являются издевательством над историей и здравым смыслом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Гросу заявил, что депутаты молдавского парламента рассмотрят вопрос признания голода в 1946-1947 годах геноцидом по примеру «голодомора» на Украине. В своей социальной сети Медведев предположил, что молдавскому парламентарию просто захотелось заполучить «свои 15 минут славы», ибо ему не дают покоя лавры участников парижского «травести-шоу».

Российский политик назвал Гросу «наглым и лицемерным дураком» и отметил, что любому здравомыслящему человеку известно, в каком состоянии находилась после войны советская экономика. Медведев напомнил, что численность трудоспособного населения в СССР откатилась к уровню 1931 года, а неурожаю 1947 года способствовала засуха. В результате люди голодали не только в Молдавии, но и в РСФСР, на Украине, в Белоруссии.



«Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода», — заключил Медведев.

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#экономика
#депутаты
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#медведев
#молдавия
В Москве запретили строить квартиры площадью менее 28 квадратных метров
02 августа 2024, 13:57

Фото: istockphoto/4595886

В Москве отныне запрещено строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно документу, опубликованному на портале «Консультант Плюс», площадь квартиры учитывается без площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров. Жилая площадь должна составлять не менее 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и не менее 44 квадратных метров — для двухкомнатных.

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа 2024 года. По словам главы госкомпании «Дом.РФ», в некоторых российских регионах, по примеру Москвы, уже приступили к обсуждению введения ограничений на строительство малогабаритного жилья.

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#рф
#москва
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В кремле прокомментировали обмен заключенными между РФ и Западом
Песков: переговоры про обмен заключенными велись между ФСБ и ЦРУ
02 августа 2024, 13:54

Фото: istockphoto/yulenochekk

Переговоры про обмен заключенными между Россией и Западом преимущественно велись по линии силовых ведомств — ФСБ и ЦРУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — сказал Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин считает, нужно встретить освобожденных самостоятельно. По словам представителя Кремля, это дань уважения служащим России людям.

Песков резюмировал, что работа по возвращению россиян, заключенных за границей, продолжается. Ранее сообщалось, что в Россию возвращены восемь граждан, бывших в заключении за рубежом.

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#фсб
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В ГД внесли проект о возврате НДФЛ россиянам с доходом ниже 30 000 рублей
Слуцкий: россияне с доходом ниже 30 тысяч рублей смогут получать налоговый вычет
02 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне с доходом в 30 000 рублей или ниже смогут получать в конце года единоразовый налоговый вычет от поступлений, которые были уплачены в счёт НДФЛ. Соответствующий законопроект вносит в ГД лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.
«Мы считаем, что людей с доходом ниже 30 тысяч нужно от налогового бремени освободить. Пусть это будет налоговый вычет, как предлагает ЛДПР или иной вариант. В пятницу внесём соответствующий проект закона в Госдуму», — сказал он.

Отмечается, что доход гражданина не должен превышать 360 000 рублей в год. По его словам, главная цель – победить бедность. Сейчас вычет можно получить за рождение ребёнка, оплату образования, медицинских услуг или приобретение недвижимости. Принятие указанной инициативы позволит людям вернуть деньги в семейный бюджет и улучшить своё финансовое благосостояние.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы от ЛПДР внесут законопроект об ограничении сверхурочных часов при ненормированном графике. Согласно законопроекту, общее количество сверхурочных часов не может превышать 120 часов в год. Работодатели также обязаны вести четкий учет сверхурочной работы и предоставлять дополнительные дни отпуска.

До этого ГД во втором и третьем чтении приняла закон, позволяющий в случае банкротства гражданина не взыскивать его единственное жильё, на которое оформлена ипотека.

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#госдума
#закон
#депутаты
#законо бедность
#налоговый вычет
#лдпр
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В СФ одобрили закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
02 августа 2024, 12:34

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, лишающий гражданства за непостановку на воинский учет, одобрили в СФ. Новая норма предполагает синхронизацию процессов получения гражданства и постановки на воинский учет. Правоохранителей обяжут предоставлять сведения о мужчинах, получивших российское гражданство и в отношении которых планируется организовать принесение присяги.
В законы «О воинской обязанности и военной службе», а также «О гражданстве Российской Федерации» внесут соответствующие поправки.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, предусматривающий наложение дисциплинарного ареста на бойцов спецоперации по решению командования воинских частей. Теперь смартфонами во время несения службы могут пользоваться только те военнослужащие, кому техника необходима для исполнения обязанностей.

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#россия
#закон
#законопроект
#совет федерации
#новости
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Прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле
02 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Генеральная прокуратура РФ опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян. Об этом заявил представитель надзорного ведомства на заседании профильного комитета Совета Федерации.
В частности, речь идёт о неприкосновенности жилища, передаёт «Коммерсант». Согласно новым поправкам, полицейские смогут в определённых случаях проникать в жилище без согласия проживающих там. Депутаты Госдумы и сенаторы пообещали должным образом доработать закон уже после его одобрения.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что не следует в процессе борьбы с незаконной миграцией ставить под сомнение права и свободы обычных граждан. Один из авторов инициативы депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин заверил, что аргументы Генпрокуратуры «будут восприняты».

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#права
#жилище
#закон
#депутаты
#полицейские
#мигранты
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СФ одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО по решению командиров
02 августа 2024, 12:16

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, разрешающий командованию воинских частей накладывать дисциплинарный арест на бойцов спецоперации, одобрили в Совфеде. Теперь командиры ВЧ могут назначать аресты солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам при совершении ими грубых дисциплинарных проступков. Срок ареста за одно нарушение дисциплины составляет до десяти суток.
К нарушению дисциплины относится в том числе наличие у военнослужащих смартфонов во время несения службы. Однако это не касается тех, кому необходима данная техника для исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили законы о запрете треш-стримов. Поправки внесены в том числе в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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#россия
#закон
#законопроект
#совет федерации
#новости
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Ермак ответил на вопрос про рост своего влияния на Зеленского
Ермак объяснил, что только координирует процессы на Украине, но не руководит ими
02 августа 2024, 11:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак не руководит процессами на Украине, а только координирует их. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Обозреватели отметили, среди союзников Киева растущее влияние Ермака вызывает обеспокоенность.
«Я не участвую во всем. Я лишь координирую», — сказал он в беседе с агентством, подчеркнув, что Зеленский прислушивается к его рекомендациям только потому, что Ермак умеет «добиваться результатов».

Вместе с тем Ермак добавил, что Владимир Зеленский всегда самостоятельно принимает решения.

По информации источников Bloomberg, Ермак причастен к смене значимых политических фигур Украины, в частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

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#мир
#украина
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Пожизненно осужденный Красиков вернулся в РФ: кто он такой, связь с Путиным, возмущение Бербок
В Россию возвращен отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков
02 августа 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Кто такой Вадим Красиков и почему именно его освобождение стало главным условием президента России Владимира Путина, разбирается редакция «Радио 1».

Биография Красикова

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в одном из сёл Казахской ССР. Однако о его жизни мало что известно, кроме того, что он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и, по некоторым данным, служил в Афганистане. Позже он переехал в Иркутск, где в первый раз женился. От этого брака у него есть двое детей. В 2010 году он женился во второй раз. Уже тогда он не имел проблем с деньгами, купил квартиру в Москве и два люксовых автомобиля.

Пожизненное заключение в Германии

Немецкое следствие утверждало, что в 2019 году Красиков под вымышленной фамилией Соколов прибыл во Францию, а уже оттуда через Польшу добрался до Берлина, где его целью стал бывший чеченский полевой командир грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит несколькими выстрелами. За убийство осудили Красикова и приговорили его к пожизненному заключению. Сам же Вадим отрицал свою причастность к преступлению, мотивируя это тем, что не знает убитого. Красиков отказался идти на какой-либо контакт со следствием.

«Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме», — сказал тогда Красиков одному из охранников тюрьмы.
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Связь Красикова с Путиным

По данным западной разведки, Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом. Вадим регулярно посещал тренировочные базы ФСБ и был хорошо знаком с Путиным. The Wall Street Journal утверждает, что они «были настолько близки, что вместе посещали стрельбище». Однажды Красиков даже сказал своей семье, что Путин «хорошо стреляет».

Предполагается, что Красиков познакомился с будущим президентом в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.

Освобождение Красикова стало главным условием Путина на обмен

Главным условием Путина для обмена заключенными с Западом была выдача Вадима Красикова, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Путин с 2021 года постоянно призывал спецслужбы сделать все возможное для освобождения Красикова, что удивляло даже западных разведчиков. Они предполагали, что Красиков был личным телохранителем Путина.

При этом WSJ со ссылкой на источник в РФ сообщает, что Путин просил секретаря Совбеза России Николая Патрушева «изучить возможность обмена заключёнными для освобождения Красикова».

Таким образом, Красиков стал самым ценным активом прошедшего обмена.
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Самая горькая уступка Путину

В Германии долго спорили и решали, соглашаться ли на освобождение Красикова. Больше всех против была глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом министр юстиции Германии Марко Бушманн назвал решение освободить Вадима самой горькой уступкой Путину, однако оно было необходимым.
«Возможно, самая горькая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены», — заявил Бушманн.
Уговаривало Германию освободить Красикова правительство США, параллельно велись тайные переговоры по секретному каналу ЦРУ, который много лет используется для ведения деликатной дипломатии с Москвой. В обмен на Красикова предполагалось освобождение Алексея Навального*, который позже умер в тюрьме своей смертью.

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*Включен в список террористов и экстремистов
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#переговоры
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Турецкие власти заблокировали доступ к социальной сети Instagram*
02 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto/bigtunaonline

Власти Турции со 2 августа заблокировали доступ к сайту Instagram.com*. Такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.
Причины блокировки, равно как и её продолжительность, не называются. Социальная сеть одинаково недоступна и с мобильных устройств, и со стационарных компьютеров.

Высказываются предположения, что это может быть связано с тем, что администраторы Instagram* блокировали сообщения с выражением соболезнований по поводу убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля назвал такие действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв определённые действия против платформы, которая не раз доказывала, что «служит глобальной эксплуататорской системе несправедливости».

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
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#instagram
#турция
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