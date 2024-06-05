Делегация движения «Талибан»* прибыла в Петербург на ПМЭФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны ЦАХАЛ готова к «мощным» действиям против ливанского движения «Хезболлах» на северном фронте. Об этом он заявил в ходе поездки в город Кирьят-Шмона около границы с Ливаном.