Делегация движения «Талибан»* прибыла в Петербург на ПМЭФ

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Делегация движения «Талибан»* прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Афганистана в Москве.
Отмечается, что делегацию возглавляет министр труда Афганистана, его также сопровождают несколько человек.
Ранее появилась информация, якобы талибы отказались от участия в ПМЭФ. Однако в МИД России опровергли эти сведения.
Ранее ведомство вместе с Минюстом предложило президенту России Владимиру Путину «Талибана» статус запрещенной организации. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану и директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, без принятия такого решения преждевременно говорить о признании Россией новых властей Афганистана.
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*запрещённая в России террористическая организация
ПМЭФ-2024
Ранее появилась информация, якобы талибы отказались от участия в ПМЭФ. Однако в МИД России опровергли эти сведения.
Ранее ведомство вместе с Минюстом предложило президенту России Владимиру Путину «Талибана» статус запрещенной организации. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану и директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, без принятия такого решения преждевременно говорить о признании Россией новых властей Афганистана.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова