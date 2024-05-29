В Белом доме встревожились из-за плана России исключить «Талибан»* из террористов

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Планы России по исключения афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных в государстве организаций — плохой сигнал для других стран. С таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает телеканал CBS.
Криби подчеркнул, что Штаты не будут признавать движение официальным правительством Афганистана.
Он также обвинил талибов в нарушении обещаний, указав на невыполнение ни одного взятого на себя обязательства после прихода к власти. Вместе с этим, как утверждает Кирби, речь идет не только об их действиях в отношении женщин, но и о поддержке экономики.
Ранее стало известно, что США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Он также обвинил талибов в нарушении обещаний, указав на невыполнение ни одного взятого на себя обязательства после прихода к власти. Вместе с этим, как утверждает Кирби, речь идет не только об их действиях в отношении женщин, но и о поддержке экономики.
Ранее стало известно, что США поддерживали в Афганистане местного военного, занимавшегося пытками и казнями без суда. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
Алина Юрчак