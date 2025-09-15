Делегация из ОАЭ впервые примет участие в тюменском нефтегазовом форуме
Арабские компании присоединятся к TNF — крупнейшему отраслевому событию в Тюмени
Впервые в истории Тюменского нефтегазового форума (TNF) его участниками станут представители Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные от организаторов мероприятия.
Как уточнили в оргкомитете, в этом году также ожидается присутствие делегаций и компаний из Китая, Ирана и Узбекистана.
«TNF впервые посетит делегация из Объединённых Арабских Эмиратов», — сообщили организаторы в комментарии изданию «Тюменская линия».Кроме того, на форуме впервые будет представлен объединённый стенд белорусского концерна «Белнефтехим». Также запланировано проведение технологических дней, которые организует казахстанская компания «КазМунайГаз» — это тоже станет новшеством для TNF.