Делегация из ОАЭ впервые примет участие в тюменском нефтегазовом форуме

15 сентября 2025, 12:05

Арабские компании присоединятся к TNF — крупнейшему отраслевому событию в Тюмени

Фото: РИА Новости / Виталий Невар

Впервые в истории Тюменского нефтегазового форума (TNF) его участниками станут представители Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные от организаторов мероприятия.





Как уточнили в оргкомитете, в этом году также ожидается присутствие делегаций и компаний из Китая, Ирана и Узбекистана.





«TNF впервые посетит делегация из Объединённых Арабских Эмиратов», — сообщили организаторы в комментарии изданию «Тюменская линия».