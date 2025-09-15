Два человека погибли при атаках ВСУ в Белгородской области
Две мирные жительницы погибли в Грайворонском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украинские беспилотники атаковали село Головчино. Одна женщина скончалась на месте от полученных ранений. Вторую пострадавшую в тяжелом состоянии транспортировали в Борисовскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось, уточнил глава региона.
Гладков добавил, что в Головчино пострадали еще три человека. Бригады скорой медицинской помощи доставляют раненых в медицинские учреждения Белгорода.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: