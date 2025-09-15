Два человека погибли при атаках ВСУ в Белгородской области

15 сентября 2025, 12:02

Гладков: Две жительницы Белгородской области погибли при атаке ВСУ

Фото: iStock/maxim4e4ek

Две мирные жительницы погибли в Грайворонском округе Белгородской области при атаках дронов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.