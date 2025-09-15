В ЕС высказались об инциденте с дроном в Румынии
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с появлением беспилотника над территорией Румынии. Об этом она написала в социальной сети X.
Произошедшее Каллас назвала нарушением суверенитета этой страны и безрассудной эскалацией, которая угрожает региональной безопасности.
Ранее румынские военно-воздушные силы объявили о перехвате беспилотного летательного аппарата, который, по их данным, является российским. Глава Министерства обороны Румынии Ионц Моштяну сообщил, что инцидент произошел в уезде Тулча, который граничит с Украиной. Однако в Бухаресте не предоставили никаких доказательств, подтверждающих происхождение дрона.
