В ЕС высказались об инциденте с дроном в Румынии

15 сентября 2025, 11:35

Каллас назвала «безрассудной эскалацией» прилет беспилотника в Румынию

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила обеспокоенность в связи с появлением беспилотника над территорией Румынии. Об этом она написала в социальной сети X.