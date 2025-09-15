Спор вокруг названия риса «басмати» ставит под угрозу торговое соглашение ЕС и Индии
Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом оказалось под угрозой из-за продолжающегося спора о правах на использование наименования «басмати» для риса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
По словам одного из европейских чиновников, Индия во время переговоров настаивала, чтобы только выращенный на её территории рис мог официально называться «басмати» в странах ЕС. Однако европейская сторона не спешит идти на уступки, опасаясь ухудшения отношений с Пакистаном, который также претендует на это название.
Как напоминает издание, Индия направила заявку на получение исключительных прав на использование названия «басмати» ещё в 2018 году. Спустя пять лет, в 2023-м, Пакистан подал аналогичное прошение. В нём утверждается, что настоящий басмати выращивается не только в Индии, но и в ряде регионов Пакистана, включая четыре округа под контролем Исламабада.
В Еврокомиссии признают, что вопрос носит чувствительный характер, и в настоящее время обе заявки рассматриваются параллельно, чтобы избежать дипломатического конфликта.
