Спор вокруг названия риса «басмати» ставит под угрозу торговое соглашение ЕС и Индии

15 сентября 2025, 11:55

Индия и ЕС могут не подписать сделку из-за конфликта по маркировке риса

Фото: Istock / Romariolen

Соглашение о свободной торговле между Индией и Европейским союзом оказалось под угрозой из-за продолжающегося спора о правах на использование наименования «басмати» для риса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.