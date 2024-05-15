Делегация талибов* не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника

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Вылет делегации «Талибана»* в Казань задержался из-за атаки беспилотника на республику Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что борт с афганскими чиновниками должен был вылететь из Москвы в 8:45 мск, но был задержан из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, представители движения талибов* примут участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
Напомним, сегодня, 15 мая в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Дрон был сбит около 7.30 мск.
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