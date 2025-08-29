Delfi: разведывательный дрон США приблизился к границе России и Белоруссии

29 августа 2025, 15:09

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.





По данным издания, беспилотник запустили с базы НАТО, расположенной на Сицилии. Сегодня утром, 29 августа, его заметили высоко в небе над Литвой.

«Беспилотный разведывательный самолет НАТО специального назначения Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE10 пролетел над Литвой на большой высоте», — говорится в сообщении.