Delfi: разведывательный дрон США приблизился к границе России и Белоруссии

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk приблизился к границе России и Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.



По данным издания, беспилотник запустили с базы НАТО, расположенной на Сицилии. Сегодня утром, 29 августа, его заметили высоко в небе над Литвой.

«Беспилотный разведывательный самолет НАТО специального назначения Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk FORTE10 пролетел над Литвой на большой высоте», — говорится в сообщении.
После этого дрон пролетел над Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Словакией, Польшей, Латвией, Эстонией. Конечной точкой маршрута стала Финляндия.
Лидия Пономарева

