Путин удивил Китай неожиданным подарком в преддверии саммита ШОС

Sohu: Путин удивил Китай готовностью поставить российские авиадвигатели
Президент России Владимир Путин удивил Китай символичным и стратегически важным жестом накануне своего визита в Пекин, запланированного на сентябрь в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает местное издание Sohu.



Отмечается, что неожиданным «подарком» стало заявление главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова о готовности Москвы поставить Китаю современные российские авиадвигатели.

Этот шаг был особенно своевременным на фоне недавних новостей о том, что США намерены прекратить поставки силовых агрегатов для китайского авиалайнера COMAC C919. В таких условиях сотрудничество с Россией может стать для Пекина альтернативой и шагом к снижению зависимости от западных технологий.

На саммите ШОС, который пройдёт в Пекине с 31 августа по 1 сентября, ожидается участие лидеров 26 стран. Визит российского лидера будет иметь не только политическое, но и экономическое значение, особенно на фоне усиливающегося стратегического партнёрства между Москвой и Пекином.

