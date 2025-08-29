Путин удивил Китай неожиданным подарком в преддверии саммита ШОС
Президент России Владимир Путин удивил Китай символичным и стратегически важным жестом накануне своего визита в Пекин, запланированного на сентябрь в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает местное издание Sohu.
Отмечается, что неожиданным «подарком» стало заявление главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова о готовности Москвы поставить Китаю современные российские авиадвигатели.
Этот шаг был особенно своевременным на фоне недавних новостей о том, что США намерены прекратить поставки силовых агрегатов для китайского авиалайнера COMAC C919. В таких условиях сотрудничество с Россией может стать для Пекина альтернативой и шагом к снижению зависимости от западных технологий.
На саммите ШОС, который пройдёт в Пекине с 31 августа по 1 сентября, ожидается участие лидеров 26 стран. Визит российского лидера будет иметь не только политическое, но и экономическое значение, особенно на фоне усиливающегося стратегического партнёрства между Москвой и Пекином.
