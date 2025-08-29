Вэнс заявил о готовности стать президентом США, если с Трампом случится «ужасная трагедия»

29 августа 2025, 14:56

Вэнс готов стать президентом США, если с Трампом случится что-то плохое

Джей Ди Вэнс (фото: whitehouse.gov)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью USA Today, что готов принять на себя обязанности президента страны, если с действующим главой государства Дональдом Трампом случится «ужасная трагедия».