Вэнс заявил о готовности стать президентом США, если с Трампом случится «ужасная трагедия»
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью USA Today, что готов принять на себя обязанности президента страны, если с действующим главой государства Дональдом Трампом случится «ужасная трагедия».
Политик подчеркнул, что за время работы на посту вице-президента он «получил много практики». Полученные знания он мог бы использовать на посту главы государства.
Ранее в августе Дональд Трамп заявил, что общественность хочет видеть его на посту президента в третий раз.
При этом сын президента, Дональд Трамп-младший, в социальной сети Truth Social отметил, что у отца такие же шансы на победу в следующих выборах, как у проигравшей кандидата от демократов Камалы Харрис. К публикации он прикрепил прогноз Fox News, в котором вероятность победы Трампа в 2028 году оценивается всего в 4%, несмотря на запрет конституции США занимать президентский пост более двух сроков подряд.
