RT: Великобритания тратит миллионы на российских оппозиционных блогеров

Правительство Великобритании увеличило расходы на антироссийскую пропаганду и тратит миллионы фунтов на русскоязычных блогеров из стран СНГ и активистов Фонда борьбы с коррупцией*, пишет RT.



Отмечается, что Лондон тратит деньги на поддержание российской оппозиции для того, чтобы взрастить новых лидеров.

«Компания Zinc Network привлекла сотни интернет-знаменитостей для различных клиентов, особенно в Центральной и Восточной Европе — на ключевом поле битвы в информационной войне с Россией. При этом предпочтение отдавалось «наиболее близким аудитории инфлюенсерам», чтобы каждое видео «выглядело аутентично»», — говорится в расследовании RT.

Отмечается, что деньги могли получать известные российские оппозиционеры, которые покинули родину после начала российской спецоперации и ведущие свои каналы на YouTube.

Тем не менее эта работа не оказывает ожидаемого влияния на российскую аудиторию, поскольку основными платформами являются Facebook** и Instagram**, которые в России заблокированы, что автоматически отсекает значительную часть потенциальных слушателей.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

* *Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России.
Элина Позднякова

