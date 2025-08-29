29 августа 2025, 14:04

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Правительство Великобритании увеличило расходы на антироссийскую пропаганду и тратит миллионы фунтов на русскоязычных блогеров из стран СНГ и активистов Фонда борьбы с коррупцией*, пишет RT.





Отмечается, что Лондон тратит деньги на поддержание российской оппозиции для того, чтобы взрастить новых лидеров.





«Компания Zinc Network привлекла сотни интернет-знаменитостей для различных клиентов, особенно в Центральной и Восточной Европе — на ключевом поле битвы в информационной войне с Россией. При этом предпочтение отдавалось «наиболее близким аудитории инфлюенсерам», чтобы каждое видео «выглядело аутентично»», — говорится в расследовании RT.