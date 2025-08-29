RT: Великобритания тратит миллионы на российских оппозиционных блогеров
Правительство Великобритании увеличило расходы на антироссийскую пропаганду и тратит миллионы фунтов на русскоязычных блогеров из стран СНГ и активистов Фонда борьбы с коррупцией*, пишет RT.
Отмечается, что Лондон тратит деньги на поддержание российской оппозиции для того, чтобы взрастить новых лидеров.
«Компания Zinc Network привлекла сотни интернет-знаменитостей для различных клиентов, особенно в Центральной и Восточной Европе — на ключевом поле битвы в информационной войне с Россией. При этом предпочтение отдавалось «наиболее близким аудитории инфлюенсерам», чтобы каждое видео «выглядело аутентично»», — говорится в расследовании RT.
Отмечается, что деньги могли получать известные российские оппозиционеры, которые покинули родину после начала российской спецоперации и ведущие свои каналы на YouTube.
Тем не менее эта работа не оказывает ожидаемого влияния на российскую аудиторию, поскольку основными платформами являются Facebook** и Instagram**, которые в России заблокированы, что автоматически отсекает значительную часть потенциальных слушателей.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
* *Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России.