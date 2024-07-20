Дело о покушении на экс-депутата Рады Фарион переквалифицировали

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Полиция переквалифицировала дело о нападении на экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион статью об умышленном убийстве, сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.
«Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника», – отметили в полиции.
Совершившему нападение может грозить до 15 лет лишения свободы.
В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный мужчина напал на 60-летнюю Фарион и нанес ей выстрел в висок. Стрелок был в перчатках, пистолет не имел глушителя. Парламентарий была госпитализирована в критическом состоянии и прооперирована, тем не менее состояние пострадавшей ухудшилось.
Позже экс-депутат Верховной Рады скончалась в больнице.
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Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
Александр Климов