Состояние экс-депутата Верховной Рады Украины Фарион ухудшилось

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион находится в критическом состоянии. Об этом сообщила руководитель службы анестезиологии Первого медицинского объединения Львова Наталья Матолинец.
Напомним, что в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.
Фарион известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.
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