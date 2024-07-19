Экс-депутат Верховной Рады Украины Фарион умерла в больнице

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион скончалась в больнице во Львове после полученного в ходе нападения ранения. Сообщают местные СМИ со ссылкой на данные врачей, передает украинское издание Страна.ua в Telegram-канале.
Информацию о смерти подтвердили в пресс-службе Первого медицинского объединения Львова, а также глава города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
Напомним, в пятницу, 19 июля, парламентарий получила в результате нападения огнестрельное ранение виска.
Фарион была известна своими заявлениями. В частности, она утверждала, что не считает украинцами русскоговорящих бойцов ВСУ.
Читайте также:
Состояние экс-депутата Рады Фарион ухудшилось
Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
Избившим депутата Госдумы мигрантам предъявлено обвинение в покушении на убийство
Александр Климов