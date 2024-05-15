Демешин, Беспрозванных: что известно о назначенных Путиным врио губернаторах регионов РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов в ряде российских регионов.
Главой Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Илью Середюка назначили временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Алексей Смирнов назначен руководителем Курской области. Дмитрий Миляев будет руководить Тульской областью, а Дмитрий Демешин — Хабаровским краем. Подробнее о биографии политиков расскажет редакция «Радио 1».
Дмитрий Викторович Демешин является уроженцем Узбекистана. Родился 2 августа 1976 года.
Окончил Саратовскую академию юриспруденции, где получил юридическое образование. Карьеру юриста Демешин начал помощником прокурора в Коломенском. Позже стал старшим следователем в Щелкове, дойдя до поста зампрокурора.
В 2008 году Демешин получил должность зампрокурора Ростовского региона, которую занимал в течение трех лет. До 2012-го был первым заместителем прокурора области. Через некоторое время Демешин стал главой прокуратуры Калужской области.
В 2014 году его трудовая биография продолжилась в Москве, в должности первого замначальника управления Генпрокуратуры. Занимался надзором в сфере противодействия коррупции. Через год продолжил путь в Генпрокуратуре в качестве замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
В 2017 году занял пост начальника Управления по надзору в сфере ОПК. Заместителем генерального прокурора России Демешин стал в 2019 году. В период с начала весны 2020 по май текущего года возглавлял прокуратуру в Дальневосточном федеральном округе.
За годы трудовой деятельности Дмитрий Демешин не раз был удостоен государственных наград. Имеет чин действительного государственного советника I класса.
Женат, есть сын.
Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 году в городе Лениногорске Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Имеет два высших образования.
В 2002-2003 годах был специалистом бюро внедрения ERP-систем (автоматизация управления предприятием) в алтайской компании «Байт софт». В 2004 году переехал в Новосибирск, где в течение пяти лет работал в телекоммуникационной компании «МТС» макрорегион «Сибирь».
С 2009 по 2012 год занимал должность директора филиала ОАО «МТС» в Воронежской области. В 2012-2016 годах был заместителем председателя правительства Воронежской области. Беспрозванных курировал сферы промышленности и транспорта, связи, потребительского рынка туризма и других.
В 2016 году переехал в Москву, где до осени 2017 года занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. С ноября этого же года был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Беспрозванных является действительным государственный советником РФ II класса. Также награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Работал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, после чего стал советником первого заместителя губернатора. В 2000-2003 годах занимал должность заместителя директора по экономике, затем директор по финансам и экономике Кемеровского ОАО «Ортон».
С 2003 по 2006 год возглавлял управление промышленности и потребительского рынка администрации Кемерова, с 2006 года был замглавы Кемерова по городскому развитию. В 2011-2015 годах Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района.
В сентябре 2016 года был избран мэром Кемерова (выдвигался от партии «Единая Россия»). В сентябре 2021 года Кемеровский горсовет одобрил кандидатуру Ильи Середюка на пост главы Кемерова на повторный срок.
Осенью 2022 года перешел на работу в правительство Кемеровской области. Имеет награды Кемеровской области, в том числе медали «За служение Кузбассу».
Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.
С 1999 по 2000 гг работал в профессиональном лицее № 25 имени Н. Демидова в Туле. С февраля по май 1999 года являлся заместителем директора лицея по социальным вопросам.
С июня 2000 года по июнь 2010 года — ведущий юрисконсульт, замгендиректора по правовым вопросам и управлению персоналом. Миляев также исполнял обязанности генерального директора ОАО «Тульского комбината хлебопродуктов».
С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Тульской области. С октября 2019 года до ноября 2022 года Миляев был главой администрации Тулы.
С ноября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию.
С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные посты в администрации Курска. В 2011 году Смирнов занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад.
С 2011 по 2012 годы был советником министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также начальником управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения. В 2012-2015 г. занимал позицию заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.
Осенью 2018 года занимал должность заместителя губернатора Курской области. С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области.
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Дмитрий Демешин
Дмитрий Викторович Демешин является уроженцем Узбекистана. Родился 2 августа 1976 года.
Окончил Саратовскую академию юриспруденции, где получил юридическое образование. Карьеру юриста Демешин начал помощником прокурора в Коломенском. Позже стал старшим следователем в Щелкове, дойдя до поста зампрокурора.
В 2008 году Демешин получил должность зампрокурора Ростовского региона, которую занимал в течение трех лет. До 2012-го был первым заместителем прокурора области. Через некоторое время Демешин стал главой прокуратуры Калужской области.
В 2014 году его трудовая биография продолжилась в Москве, в должности первого замначальника управления Генпрокуратуры. Занимался надзором в сфере противодействия коррупции. Через год продолжил путь в Генпрокуратуре в качестве замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства.
В 2017 году занял пост начальника Управления по надзору в сфере ОПК. Заместителем генерального прокурора России Демешин стал в 2019 году. В период с начала весны 2020 по май текущего года возглавлял прокуратуру в Дальневосточном федеральном округе.
За годы трудовой деятельности Дмитрий Демешин не раз был удостоен государственных наград. Имеет чин действительного государственного советника I класса.
Женат, есть сын.
Алексей Беспрозванных
Алексей Сергеевич Беспрозванных родился 23 августа 1979 году в городе Лениногорске Казахской ССР. В 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова. Имеет два высших образования.
В 2002-2003 годах был специалистом бюро внедрения ERP-систем (автоматизация управления предприятием) в алтайской компании «Байт софт». В 2004 году переехал в Новосибирск, где в течение пяти лет работал в телекоммуникационной компании «МТС» макрорегион «Сибирь».
С 2009 по 2012 год занимал должность директора филиала ОАО «МТС» в Воронежской области. В 2012-2016 годах был заместителем председателя правительства Воронежской области. Беспрозванных курировал сферы промышленности и транспорта, связи, потребительского рынка туризма и других.
В 2016 году переехал в Москву, где до осени 2017 года занимал пост директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ. С ноября этого же года был заместителем министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Беспрозванных является действительным государственный советником РФ II класса. Также награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Илья СередюкИлья Владимирович Середюк родился 16 ноября 1975 года в городе Кемерово в семье педагогов. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет.
Работал в администрации Кемеровской области в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, после чего стал советником первого заместителя губернатора. В 2000-2003 годах занимал должность заместителя директора по экономике, затем директор по финансам и экономике Кемеровского ОАО «Ортон».
С 2003 по 2006 год возглавлял управление промышленности и потребительского рынка администрации Кемерова, с 2006 года был замглавы Кемерова по городскому развитию. В 2011-2015 годах Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района.
В сентябре 2016 года был избран мэром Кемерова (выдвигался от партии «Единая Россия»). В сентябре 2021 года Кемеровский горсовет одобрил кандидатуру Ильи Середюка на пост главы Кемерова на повторный срок.
Осенью 2022 года перешел на работу в правительство Кемеровской области. Имеет награды Кемеровской области, в том числе медали «За служение Кузбассу».
Дмитрий Миляев
Дмитрий Вячеславович Миляев родился 29 августа 1975 года в городе Киреевске Тульской области. В 1997 году окончил Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.
С 1999 по 2000 гг работал в профессиональном лицее № 25 имени Н. Демидова в Туле. С февраля по май 1999 года являлся заместителем директора лицея по социальным вопросам.
С июня 2000 года по июнь 2010 года — ведущий юрисконсульт, замгендиректора по правовым вопросам и управлению персоналом. Миляев также исполнял обязанности генерального директора ОАО «Тульского комбината хлебопродуктов».
С августа 2014 года по сентябрь 2016 года занимал пост министра сельского хозяйства Тульской области. С октября 2019 года до ноября 2022 года Миляев был главой администрации Тулы.
С ноября 2022 года занимал должность первого заместителя губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Алексей Смирнов
Алексей Борисович Смирнов родился 27 мая 1973 года в Брянской области. В 1995 году окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию.
С 1998 по 2004 годы работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области. С 2004 по 2010 годы занимал различные посты в администрации Курска. В 2011 году Смирнов занимал должность заместителя руководителя администрации городского поселения Сергиев Посад.
С 2011 по 2012 годы был советником министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области, а также начальником управления нормирования и реконструкции объектов жилищно-коммунального назначения. В 2012-2015 г. занимал позицию заместителя министра строительного комплекса Подмосковья.
С 2015 по 2016 годы был первым заместителем министра строительного комплекса Московской области. В июле 2016 года Смирнов был назначен первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Осенью 2018 года занимал должность заместителя губернатора Курской области. С августа 2022 года одновременно занимал пост председателя правительства Курской области.
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