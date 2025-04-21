Демократы не упомянули Байдена в своем поздравлении с Пасхой

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)
Демократическая партия США не включила бывшего президента Джо Байдена в праздничный пост, посвящённый Пасхе, на своей официальной странице в соцсети X. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В публикации от 20 апреля были размещены фотографии бывших глав государства от демократов — Барака Обамы, Билла Клинтона, Джимми Картера и Джона Кеннеди, однако изображение Байдена отсутствовало.
Некоторые предположили, что ограничение платформы X на одновременную публикацию не более чем четырёх изображений могло стать технической причиной такого выбора. Но сказать наверняка невозможно.
Позже фотография Байдена с семьёй все же появилась в аккаунте партии в Facebook*.
Ранее издание The Hill со ссылкой на источники указывало, что часть демократов стремится минимизировать публичное присутствие президента, опасаясь негативного влияния на имидж партии.
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Некоторые предположили, что ограничение платформы X на одновременную публикацию не более чем четырёх изображений могло стать технической причиной такого выбора. Но сказать наверняка невозможно.
Позже фотография Байдена с семьёй все же появилась в аккаунте партии в Facebook*.
Ранее издание The Hill со ссылкой на источники указывало, что часть демократов стремится минимизировать публичное присутствие президента, опасаясь негативного влияния на имидж партии.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева