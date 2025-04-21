Глава Пентагона сливал секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом

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Глава Пентагона Пит Хегсет распространял секретные данные об операциях против йеменских хуситов через закрытый чат в мессенджере Signal, куда входили его супруга, брат и адвокат.
Согласно расследованию The New York Times, 15 марта министр обнародовал график вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в атаках, используя для авторизации личный телефон. Информация подтверждается источниками издания.
В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.
24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.
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В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.
24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.
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Мария Моисеева