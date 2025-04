Трамп заявил об огромном количестве лидеров стран, желающих отмены пошлин

Согласно расследованию The New York Times, 15 марта министр обнародовал график вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в атаках, используя для авторизации личный телефон. Информация подтверждается источниками издания.В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.«Просто жертва ошибок юности»: Маша Малиновская пожалела о пластике и своей неспособности остановитьсяТурецкая парламентская делегация прибыла в Москву «Должны быстро осознать»: ​ Лавров сделал жесткое предупреждение Европе о ее ​позиции