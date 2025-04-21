Трамп заявил об огромном количестве лидеров стран, желающих отмены пошлин

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Дональд Трамп заявил о многочисленных обращениях мировых лидеров и представителей бизнеса с просьбами снизить таможенные тарифы.
По словам президента США, администрация готова обсуждать условия, но партнёрам предстоит исправить последствия «десятилетий злоупотреблений».
Отдельно он предложил бизнес-сообществу «строить в Америке», назвав это оптимальным решением.
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«Многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — заявил Трамп в своих соцсетях.2 апреля Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для товаров из 185 стран, которые начали действовать 5 и 9 апреля. Однако 9 апреля он приостановил повышение тарифов для 75 государств на 90 дней, отметив готовность к переговорам.
Отдельно он предложил бизнес-сообществу «строить в Америке», назвав это оптимальным решением.
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Мария Моисеева