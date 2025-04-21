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Трамп заявил об огромном количестве лидеров стран, желающих отмены пошлин

Трамп: Многие мировые лидеры просят США отменить таможенные пошлины
Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп заявил о многочисленных обращениях мировых лидеров и представителей бизнеса с просьбами снизить таможенные тарифы.
По словам президента США, администрация готова обсуждать условия, но партнёрам предстоит исправить последствия «десятилетий злоупотреблений».

«Многие мировые лидеры и руководители предприятий обратились ко мне с просьбой об отмене тарифов. Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них», — заявил Трамп в своих соцсетях.
2 апреля Трамп объявил о введении 10-процентных импортных пошлин для товаров из 185 стран, которые начали действовать 5 и 9 апреля. Однако 9 апреля он приостановил повышение тарифов для 75 государств на 90 дней, отметив готовность к переговорам.

Отдельно он предложил бизнес-сообществу «строить в Америке», назвав это оптимальным решением.

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Глава Пентагона сливал секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом
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#дональд трамп
#администрация
#тарифы
Глава Пентагона сливал секретные данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом
NYT: Глава Пентагона Хегсет пересылал планы ударов по Йемену в чат с женой и братом
21 апреля 2025, 03:43

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Пентагона Пит Хегсет распространял секретные данные об операциях против йеменских хуситов через закрытый чат в мессенджере Signal, куда входили его супруга, брат и адвокат.
Согласно расследованию The New York Times, 15 марта министр обнародовал график вылетов истребителей F/A-18 Hornet, участвовавших в атаках, используя для авторизации личный телефон. Информация подтверждается источниками издания.

В чате, помимо родственников, находились около десяти человек из ближайшего окружения Хегсета, включая двух чиновников, ранее отстранённых за причастность к утечкам. Как отмечается, основное обсуждение касалось административных вопросов.

24 марта разразился другой скандал с похожей проблемой: главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в секретный чат Белого дома, где обсуждались военные операции в Йемене.

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#скандал
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Турецкая парламентская делегация прибыла в Москву
Делегация парламента Турции прибыла в Москву обсудить региональные вопросы
21 апреля 2025, 03:14

Фото: iStock/:Oleksii Liskonih

Делегация из Турции прибыла в Москву для официальных переговоров по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества. Об этом сообщил председатель комиссии по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай.
Особое внимание планируется уделить региональной безопасности и глобальным вызовам, сообщил Октай через свою страницу в социальной сети Х. Политик выразил уверенность, что диалог в российской столице станет шагом к углублению стратегического взаимодействия двух стран.

«В качестве членов комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, для проведения официальных встреч», — написал он.
Октай добавил, что надеется на «плодотворный» диалог.

20 апреля сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США.

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#переговоры
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#россия
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Маск: США рискуют потерять свои исконные ценности из-за мигрантов
20 апреля 2025, 09:37

Фото: iStock/ AlxeyPnferov

Американский предприниматель Илон Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, утверждавшего, что нелегальная миграция может привести к утрате исконных ценностей в США. Об этом основатель компании SpaceX заявил в социальной сети X.
По мнению Билла Экмана, Соединенные Штаты Америки впускают в страну огромное количество нелегальных мигрантов без проверки, а дабы их выдворить, необходимы судебные разбирательства. Именно это и может спровоцировать утрату ценностей, которые демократическая система стремилась защищать.

«Это жестокая правда», — обратил внимание Илон Маск.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником. Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления.

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#илон маск
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WSJ: Трамп приостановить действие новых пошлин после разговора с министрами
20 апреля 2025, 07:20

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп распорядился о приостановке действия новых торговых пошлин после встречи с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на инсайдеров.
Отмечалось, что встреча с Трампом прошла без советника Питера Наварро, который выступает за усиление тарифного давления. Бессент и Лютник поговорили с президентом Соединенных Штатов Америки и остались с ним до принятия решения.

По мнению журналистов, это позволило высокопоставленным чиновникам избежать прямой конфронтации с Наварро, который до этого препятствовал их участию в обсуждении торговой политики.

Напомним, что 3 апреля Трамп заявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Россию и Белоруссию в список не включили.

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#сша
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«Я болван»: Президент Сербии украсил яйца к Пасхе неожиданной надписью и сделал признание
Президент Сербии Вучич украсил пасхальные яйца фразой «Я — болван»
20 апреля 2025, 02:05

Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)

Сербский президент Александр Вучич опубликовал в Instagram* видео, где красит пасхальные яйца с надписью «Я — чаци» (болван). Этот термин стал популярным в Сербии для ироничного обозначения людей, участвующих в провластных акциях за деньги.
Вучич пояснил, что таким образом поддерживает студентов, отказавшихся от протестов и разбивших палаточный городок «Чациленд» (место сбора «чаци» в Пионерском парке) у президентской администрации. Он назвал их действия мужественными.

Александр Вучич (Фото: кадр видео Instagram* @buducnostsrbijeav)

«Поэтому я крашу для них яйца и несу их в Чациленд. Я тоже болван!», — заявил Вучич.
Протесты в стране продолжаются после трагедии в Нови-Саде, где в ноябре 2024 года погибли 16 человек при обрушении навеса на вокзале. Власти считают, что акции направлены на свержение президента и координируются западными организациями.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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