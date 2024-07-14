Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа

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Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс. Об этом со ссылкой на свои источники информирует издание New York Post.
20-летний преступник жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк. Согласно информации источника, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, которое находилось в ста метрах от сцены, где выступал Трамп.
Уточняется, что преступник был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была найдена винтовка AR-15.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
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Уточняется, что преступник был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была найдена винтовка AR-15.
Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.
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Екатерина Коршунова