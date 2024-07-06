Байден заявил о наличии «планов преемственности»

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден заявил о существовании «планов преемственности», но подчеркнул, что он уверен в своих силах, поэтому сейчас он в этом не нуждается, передает пул Белого дома.
Главе государства задали вопрос относительно того, стоит ли позволить вести страну кому-то помоложе.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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«Кстати говоря, у нас есть планы преемственности. Но зачем мне нужен план преемственности сейчас?» – сказал президент.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Александр Климов