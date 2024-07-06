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Байден заявил о наличии «планов преемственности»

Байден: существует план преемственности, но я веру в свои силы
06 июля 2024, 05:28
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил о существовании «планов преемственности», но подчеркнул, что он уверен в своих силах, поэтому сейчас он в этом не нуждается, передает пул Белого дома.
Главе государства задали вопрос относительно того, стоит ли позволить вести страну кому-то помоложе.

«Кстати говоря, у нас есть планы преемственности. Но зачем мне нужен план преемственности сейчас?» – сказал президент.



4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#президент
#сша
#выборы
#дональд трамп
Политолог предрек развитие отношений России и Великобритании при новом премьере
Политолог Ордуханян: отношения РФ и Британии при Стармере не изменятся
06 июля 2024, 06:18

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Отношения между Россией и Великобританией вряд ли улучшатся при новом премьер-министре Кире Стармере, заявил политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что премьер-министр уже одобрил ежегодную помощь Киеву в размере трех миллиардов фунтов стерлингов.
По словам Ордуханяна, Стармер продолжит линию своего предшественника Риши Сунака в отношении конфронтации с Россией и поддержки Украины.

«У них немного расходятся мнения только по поводу Брексита. Лейбористы более лояльны, хотят дополнительных связей с Евросоюзом. В остальном – ничего не изменится», – сказал политолог.

При этом он отметил неразличимость партий в Великобритании.

Внутри страны, по словам собеседника издания, никаких особых изменений в политической и экономической жизни общества не предвидится.

«Что касается помощи Киеву, поставок оружия, то Стармер уже сказал, что одобряет ежегодную помощь Киеву в размер трех миллиардов фунтов в качестве субсидий. Да и Сунак, когда уходил, говорил, что полностью консолидирован с лейбористами относительно поддержки Украины», – резюмировал Ордуханян.

Ранее лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Соединенного Королевства. Он получил мандат на формирование кабинета министров от короля Карла III.

5 июля Лейбористская партия впервые победила на парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 14 лет.

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#премьер-министр
#великобритания
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#украина
#россия
#политолог
#мнение
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В Финляндии рассказали об угрозе дефицита древесины
06 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии цены на древесину выросли до рекордного уровня, информирует канал MTV.
Такая ситуация сложилась в результате антироссийских санкций, которые запретили импорт дерева. На стоимость также повлияло увеличение инвестиций в лесоперерабатывающую промышленность.

Исследователь Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии предсказал, что цены останутся на высоком уровне в течение длительного времени.

«Древесины может не хватить на всех», – заключил он.

В январе было подсчитано, что к концу 2023 года общий объем поставок паллет из России за границу сократились на 47 процентов по сравнению с 2022 годом и достигли 950 тысяч тонн.

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#финляндия
#цены
#дерево
#россия
#санкции
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«Если Господь спустится с небес»: Байден раскрыл условие выхода из гонки
06 июля 2024, 05:48

kremlin

Президент США Джо Байден пообещал выйти из предвыборной гонки в случае божественного вмешательства, сообщает ABC News.
«Если Господь Всемогущий сойдет с небес и скажет мне это, я, возможно, так и сделаю», – сказал нынешний глава Белого дома.

При этом он выразил уверенность, что Господь не снизойдет.

Он добавил, что руководство Демократической партии в Палате представителей и Сенате просит его не уходить из гонки.

Ранее Байден пообещал победить на президентских выборах в ноябре, несмотря на неоднократные призывы отказаться от борьбы за этот пост.

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#сша
#джозеф байден
#президент
#выборы
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Решение старой проблемы: что известно о приказе министра обороны РФ Белоусова
06 июля 2024, 05:00

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил требования к сроку носки формы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил заместитель главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду и какие еще проблемы обнаружили в обмундировании, читайте в ​материале «Радио 1».

Бойцы будут менять обмундирование сразу после износа


Российский бойцы будут менять обмундирование сразу после того, как их оно испортится, не дожидаясь предписанных сроков, отметил замминистра.

«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий – сразу это выдается, все на месте есть», – подчеркнул Евкуров.

Также он добавил, что в пунктах постоянной дислокации в соответствии с нормативами действует определенный срок ношения обмундирования, но в настоящее время он в зоне специальной военной операции отсутствует.

Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО
Евкуров: приказ министра обороны России отменил сроки ношения формы в зоне СВО

Форма соответствует требованиям


Во время поездки в войска Московского военного округа Евкуров посетил полигон, где проходят подготовку военнослужащие-контрактники.

«Обмундирование соответствует требованиям для выполнения всего спектра задач. В зону СВО они отправляются только после полного прохождения подготовки на полигонах и получения новых комплектов обмундирования», – отметил чиновник во время посещения.

Также он добавил, что занятия с бойцами проводят опытные инструкторы, побывавшие в зоне проведения спецоперации, а учебно-материальная база полигона активно расширяется и обновляется. Кроме того, он отдал должное подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В России неоднократно акцентировали внимание на проблемы обмундирования солдат


В июне заместитель главы комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений генерал-полковник Владимир Шаманов раскритиковал генералов Министерства обороны за экипировку бойцов. Он отметил, что военные были вынуждены покупать необходимые им вещи в связи с низким качеством того, что им выдавали, а армия выглядит как партизанский отряд.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин раскрыл расхода участников специальной военной операции (СВО) на Украине на обмундирование. По его словам, на эти цели тратится половина зарплат военнослужащих.

«Побираются подчас наши военнослужащие. (...) Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет», – заявил Степашин.

Тема обмундирования для участников СВО поднимался неоднократно. В октябре 2022 года депутат Государственной думы Андрей Колесник предложил выдачу мобилизованным россиянам ватников.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о проблемах с обмундированием, признал их наличие и подчеркнул, что принятые меры по их решению будут иметь положительные результаты.

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В США заявили об угрозах расправой Зеленскому в случае переговоров с Россией
«Азов»* угрожает убийством Зеленскому в случае мира с РФ – экс-разведчик Риттер
06 июля 2024, 04:24

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канале Dialogue, что «Азов»* пригрозила убить президента Украины Владимира Зеленского, если он согласится на мирные переговоры с Россией.
«Начштаба "Азова", он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец"», – заявил эксперт.

Риттер добавил, что бригада в очередной раз сделала то, что делала всегда – пригрозила украинскому лидеру, если он «выберет что-то другое, кроме Вальхаллы». Экс-разведчик подчеркнул, что «нацисты контролируют Украину до самого конца», и сказал, что служат удобным инструментов для США, желающим контролировать Киев и подталкивать его к продолжению конфликта с Россией.

Он уточнил, что, хотя ранее Вашингтон, по крайней мере, делал вид, что считает такие формирования «худшими из худших», теперь это не проблема, потому что Соединенные Штаты стремятся свести счеты с Москвой.

Ранее американская журналистка Ким Иверсен заявила, что бригада «Азов»* фактически осуществила военный переворот на Украине и запугала президента страны Владимира Зеленского.

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* организация признана террористической и запрещена в РФ
#сша
#украина
#россия
#переговоры
#владимир зеленский
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Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране
Tasnim: реформатор Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре выборов в Иране
06 июля 2024, 04:07

Фото: istock / Rainer Puster

На выборах во втором туре в Иране лидирует реформист Масуд Пезешкиан, передает Telegram-канал издания Tasnim.
По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (в настоящее время – 2 547 381 голос) второго тура президентских выборов говорят о лидерстве Пезешкиана. За него было отдано 1 263 874 голоса. Его оппонент, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.

Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.

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#иран
#выборы
#президент
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Байден рассказал об успехах на посту президента
Байден: мне удалось «остановить» Путина и расширить НАТО
06 июля 2024, 04:01

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в интервью ABC заявил, что благодаря его деятельности удалость «остановить» российского лидера Владимира Путина и расширить НАТО.
Тем самым политик перечислил якобы свои успехи на посту президента в ответ на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Байден эффективно руководить страной в ближайшие четыре года.

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», – подчеркнул Байден.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#сша
#президент
#выборы
#дональд трамп
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В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине
Депутат Немкин: на Украине функционируют тысячи колл-центров мошенников
06 июля 2024, 03:27

Фото: IStock/Diy13

В Украине насчитывается более тысячи мошеннических колл-центров, которые атакуют россиян, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, Москва не может повлиять на их закрытие, потому что данные организации находятся под юрисдикцией других государств.

«Каждый день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до десяти тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы», – рассказал депутат.

Немкин добавил, что один из старейших колл-центров, который работал несколько десятилетий, был расположен в Бердянске Запорожской области. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустое помещение с компьютерным оборудованием. Анализ хранящейся информации позволил выяснить структуру организации, каналы, сценами разговоров и технологии получения данных о россиянах.

Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников также страдают жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоговорящих стран. В настоящее время в России формируется ряд мер по пресечению противоправных действий.

Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения на предоставление услуг IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

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#запорожская область
#москва
#казахстан
#польша
#чехия
#латвия
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Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах
Байден заявил о своей вине в провале на дебатах с Трампом
06 июля 2024, 02:18

kremlin

Президент США Джо Байден высказался о свое неудачном выступлении в рамках предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
По словам американского лидера, вину за свой провал он возлагает на себя.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
#выборы
#сша
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