Байден рассказал об успехах на посту президента

Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на местное агентство Novinite сообщает Brief. Указывается, что и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.