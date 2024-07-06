Байден рассказал об успехах на посту президента

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден в интервью ABC заявил, что благодаря его деятельности удалость «остановить» российского лидера Владимира Путина и расширить НАТО.
Тем самым политик перечислил якобы свои успехи на посту президента в ответ на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Байден эффективно руководить страной в ближайшие четыре года.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», – подчеркнул Байден.
4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».
Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.
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Александр Климов