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Байден рассказал об успехах на посту президента

Байден: мне удалось «остановить» Путина и расширить НАТО
06 июля 2024, 04:01
Фото: сайт Белого дома

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден в интервью ABC заявил, что благодаря его деятельности удалость «остановить» российского лидера Владимира Путина и расширить НАТО.
Тем самым политик перечислил якобы свои успехи на посту президента в ответ на вопрос журналиста о том, в состоянии ли Байден эффективно руководить страной в ближайшие четыре года.

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», – подчеркнул Байден.



4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#сша
#президент
#выборы
#дональд трамп
Масуд Пезешкиан вышел в лидеры во втором туре выборов в Иране
Tasnim: реформатор Масуд Пезешкиан лидирует во втором туре выборов в Иране
06 июля 2024, 04:07

Фото: istock / Rainer Puster

На выборах во втором туре в Иране лидирует реформист Масуд Пезешкиан, передает Telegram-канал издания Tasnim.
По данным журналистов, первые результаты подсчета голосов (в настоящее время – 2 547 381 голос) второго тура президентских выборов говорят о лидерстве Пезешкиана. За него было отдано 1 263 874 голоса. Его оппонент, консерватор Саид Джалили, получил 1 244 640 голосов.

Ранее в стране подошел к концу второй тур президентских выборов и начался подсчет голосов. Выборы были назначены после смерти президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Первый тур выборов главы государства не выявил победителя.

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#иран
#выборы
#президент
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В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине
Депутат Немкин: на Украине функционируют тысячи колл-центров мошенников
06 июля 2024, 03:27

Фото: IStock/Diy13

В Украине насчитывается более тысячи мошеннических колл-центров, которые атакуют россиян, передает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной Думы по информационной политике Антон Немкин.
По его словам, Москва не может повлиять на их закрытие, потому что данные организации находятся под юрисдикцией других государств.

«Каждый день из каждого такого "офиса" совершается в среднем до десяти тысяч звонков, а планы "заработка" превышают сотни тысяч долларов. Притом появились такие "колл-центры" далеко не в последние годы», – рассказал депутат.

Немкин добавил, что один из старейших колл-центров, который работал несколько десятилетий, был расположен в Бердянске Запорожской области. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустое помещение с компьютерным оборудованием. Анализ хранящейся информации позволил выяснить структуру организации, каналы, сценами разговоров и технологии получения данных о россиянах.

Депутат добавил, что от деятельности телефонных мошенников также страдают жители Казахстана, Польши, Чехии, Латвии и англоговорящих стран. В настоящее время в России формируется ряд мер по пресечению противоправных действий.

Ранее ФСБ потребовала от операторов связи ввести ограничения на предоставление услуг IP-телефонии для борьбы с мошенниками.

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#депутат
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#запорожская область
#москва
#казахстан
#польша
#чехия
#латвия
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Байден раскрыл виновного в своем провале на дебатах
Байден заявил о своей вине в провале на дебатах с Трампом
06 июля 2024, 02:18

kremlin

Президент США Джо Байден высказался о свое неудачном выступлении в рамках предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом.
По словам американского лидера, вину за свой провал он возлагает на себя.

4 июля Джо Байден признал свою неудачу в дебатах, отметив, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США начала искать кандидата на его замену.

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#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Болгария на саммите НАТО выступит за мирные переговоры между Россией и Украиной
06 июля 2024, 02:01

Фото: iStock/valio84sl

Болгария на саммите НАТО выступит за начало мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на местное агентство Novinite сообщает Brief. Указывается, что и.о. премьера Болгарии Димитар Главчев рассчитывает на диалог между Москвой и Киевом.
Болгарский премьер также добавил, что его страна готова выступить посредником в переговорах. При этом отмечается, что данные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом остановить огонь, чтобы появились условия для начала переговоров по Украине. С такой инициативой он прибыл накануне, 5 июля, на переговоры с президентом РФ Владимиром Путины в Москву. До этого Орбан выступал в Киеве с тем же предложением, однако Зеленский отказался от прекращения огня.

По возвращению из столицы России премьер Венгрии столкнулся с критикой от покидающего пост главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Политик написал ему, что Совет Евросоюза не разрешал Орбану приезжать в Москву от имени всего ЕС. В ответ венгерский лидер заявил, что «бред брюссельских бюрократов» мешает добиться мира на Украине, а все усилия в эту сторону не дают результатов.

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#зеленский
#рф
#переговоры
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Имеем право выбирать друзей: в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза
06 июля 2024, 01:46

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский Союз не имеет права требовать от Сербии введения санкций в отношении России, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.
«От нас требуют согласиться с тем, что границы каждой страны – святыня, и Украины – святыня, а границы Сербии – вопрос договора членов ЕС и НАТО. Сербия – малое государство, но не настолько малое, чтобы отказаться от самой себя и своего права выбирать друзей», – заявил он.

Ранее Вулин отметил, что Сербия не поддержит западные санкции в отношении России во избежании потери друга.

По его словам, к многочисленным условиям вступления Сербии в Евросоюз добавляется необходимость введения антироссийских санкций. Он заявил, что если Белград пойдет на это и откажется от своего «исторически самого надежного друга», ЕС выдвинет условие упразднения Республики Сербской и Боснии и Герцеговине, а затем потребует признания Косово.

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#сербия
#россия
#евросоюз
#санкции
#нато
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Жители Турции запечатлели в небе падающий метеорит
Космическое агентство Турции: жители Стамбула заметили падающий в небе метеорит
06 июля 2024, 01:26

Фото: iStock/ClaudioVentrella

Жители Стамбула и других населенных пунктов Турции зафиксировали падающий в небе метеорит, передает космическое агентство страны.
«Метеорит, который наблюдали в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», – отметили в ведомстве.

Пользователи социальных сетей опубликовали множество видеороликов инцидента. Метеорит обнаружили в субботу вечером, 6 июля, из Стамбула, Бурсы и других городов северной части Турции.

В сентября 2023 года на юго-востоке Турции также упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, включая Газиантеп, Малатью, Эрзурум и другие.

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#турция
#соцсети
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Орбана включили в базу украинского «Миротворца»
Украина внесла премьера Венгрии Орбана в базу «Миротворца» за встречу с Путиным
06 июля 2024, 01:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Премьер-министр Виктор Орбан был включен в базу данных украинского «Миротворца» за визит в Москву. Политику выдвинули обвинения в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и назвали «антиукраинским пропагандистом», сообщает RT.
«Распространение нарративов кремлевской пропаганды. Манипулирование общественно значимой информацией. Шантажист», – передает RT зафиксированную в карточке политика информацию.

Напомним, Орбан 5 июля прилетел в Москву, чтобы встретиться с российским лидером «в рамках мирной миссии». Европейский Союз выразил недовольство этим визитом.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Венгрии прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После встречи Путин сказал, что между ним и Орбаном состоялся полезный разговор. Он отметил, что в основе двусторонних отношений между Россией и Венгрией лежат здоровый прагматизм и взаимные интересы.

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#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
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Избирком: завершился второй тур внеочередных выборов президента Ирана
06 июля 2024, 01:00

Фото: istockphoto/bizoo_n

В Иране завершился второй тур внеочередных выборов президента. Как сообщает агентство Mehr со ссылкой на Наблюдательный совет, избирательные участки закончили работу, но те, кто пока остался внутри, еще могут проголосовать.
На внеочередных выборах президента Ирана граждане могут отдать свой голос за одного из двух кандидатов – реформатора Масуда Пезешкиана или консерватора Саида Джалили. В начальном туре первый претендент набрал 10,4 млн из 24,5 засчитанных голосов, второй – на 1 млн меньше.

Избирком Ирана три раза подряд продлевал время окончания голосования с изначальных 18.00, чтобы успели проголосовать те, кто не сделал этого в течение дня. Глава ведомства Мохсен Эслами заявил, что явка преодолела значение в 40%, что выше явки первого тура.

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#избирком
#явка
#иран
#президент
#голосование
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«Квартал 95» открестился об сбежавшего с Украины актера
«Квартал 95» открестился об сбежавшего из Украины в США актера
06 июля 2024, 00:39

Фото: iStock/inewsistock

Студия президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» открестилась от актера Руслану Ханумака, сбежавшего из страны в Соединенные Штаты, передает издание «Страна».
Представители творческого объединения заявили, что Ханумак не числится штатным сотрудником, они работали с ним на условиях договоров заказа.

«С 2021 года у студии нет с Ханумаком никаких отношений», – указали там.

О бегстве 34-летнего артиста стало известно 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, он был объявлен непригодным к военной службе из-за астмы. Актер добавил, что не покинула бы Украину, если бы ребенок был в стране.

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#украина
#владимир зеленский
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