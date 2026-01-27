«Демонизируют»: В Кремле объяснили, чего лишают себя недружественные страны
Песков: Прибалтика и Польша демонизируют Россию из-за страха
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне Дня освобождения Ленинграда от блокады высказался о текущих отношениях с рядом государств. Его слова приводит Telegram-канал «Юнашев LIVE».
Песков призвал не проводить прямых параллелей с историческим прошлым, но отметил, что с некоторыми странами дружеские связи традиционно не развиваются. В качестве примера он назвал Польшу и страны Прибалтики.
«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — заявил пресс-секретарь.Такую позицию представитель Кремля считает большой ошибкой этих стран. По его убеждению, конструктивное взаимодействие с Россией могло бы принести им значительно больше выгод.