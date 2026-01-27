27 января 2026, 10:45

Песков: Прибалтика и Польша демонизируют Россию из-за страха

Фото: Istock/macky_ch

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне Дня освобождения Ленинграда от блокады высказался о текущих отношениях с рядом государств. Его слова приводит Telegram-канал «Юнашев LIVE».





Песков призвал не проводить прямых параллелей с историческим прошлым, но отметил, что с некоторыми странами дружеские связи традиционно не развиваются. В качестве примера он назвал Польшу и страны Прибалтики.

«С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских», — заявил пресс-секретарь.