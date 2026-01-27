Достижения.рф

В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

В Литве работает сеть волонтеров-«эльфов» для борьбы с дезинформацией
Фото: iStock/Vitold Drutel

В Литве активно работает сеть волонтеров, известных как «эльфы». Эти люди занимаются опровержением недружественных высказываний, которые государство считает опасными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.



Сеть насчитывает около 5 тысяч волонтеров. Министерство обороны Литвы ежегодно выделяет гранты для повышения устойчивости граждан к дезинформации. «Эльфы» участвуют в различных учебных мероприятиях. Эта инициатива направлена на защиту общества от манипуляций и укрепление информационной безопасности страны.

Ранее стало известно, что в районе города Капчяместис местные жители массово выступили против планов по созданию военного тренировочного полигона.

Дарья Осипова

