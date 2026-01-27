В Литве рассказали о борющихся с дезинформацией эльфах

27 января 2026, 08:52

В Литве работает сеть волонтеров-«эльфов» для борьбы с дезинформацией

Фото: iStock/Vitold Drutel

В Литве активно работает сеть волонтеров, известных как «эльфы». Эти люди занимаются опровержением недружественных высказываний, которые государство считает опасными. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций.