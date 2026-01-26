Стало известно о попытке Евросоюза подготовиться к войне с Россией к 2030 году
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на меры, которые якобы должны подготовить членов ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году, передает британская газета The Telegraph.
Отмечается, что фон дер Ляйен инициировала смягчение долговых правил внутри Евросоюза. Целью этих шагов является мобилизация крупных финансовых ресурсов (около 650 миллиардов евро) для укрепления обороноспособности блока, чтобы Европейский союз мог выстоять в гипотетическом крупномасштабном конфликте с РФ в течение следующего десятилетия.
Ранее в Европе сообщили о плохих отношениях между Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. Сообщалось, что Каллас не раз называла председателя ЕК «диктатором» и жаловалась на её действия.
25 января научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал единственное условие для диалога России и Евросоюза.
Читайте также: