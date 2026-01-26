Стало известно о попытке Евросоюза подготовиться к войне с Россией к 2030 году

26 января 2026, 23:31

Telegraph: Урсула фон дер Ляйен решила подготовить ЕС к войне с РФ к 2030 году

Фото: iStock/butenkow

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пошла на меры, которые якобы должны подготовить членов ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году, передает британская газета The Telegraph.