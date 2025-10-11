Премьер Франции Лекорню заявил о готовности вновь уйти в отставку
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню выразил готовность повторно подать в отставку, если вновь не будут соблюдены необходимые для него условия. Об этом он рассказал в интервью изданию Tribune.
Лекорню подал в отставку на этой неделе, однако вскоре его снова назначили на пост главы правительства. По его словам, уход вызван тем, что «условия больше не выполнялись».
Политик также отметил, что новое правительство, которое он сейчас формирует, будет более свободным, а назначения министров могут вызвать у граждан удивление.
Премьер подчеркнул, что согласился остаться по просьбе президента Эммануэля Макрона, который пообещал ему полную свободу действий.
Читайте также: