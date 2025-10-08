Парламент Франции отклонил импичмент Макрона

08 октября 2025, 17:52

Le Figaro: Национальное собрание Франции отклонило импичмент Макрона

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Бюро Национального собрания Франции — высший коллегиальный орган нижней палаты — отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившаяся Франция» о досрочной отставке президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Figaro.