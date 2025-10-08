Парламент Франции отклонил импичмент Макрона
Бюро Национального собрания Франции — высший коллегиальный орган нижней палаты — отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившаяся Франция» о досрочной отставке президента Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Figaro.
Инициативу поддержали депутаты левых сил, «зелёных» и социалисты, тогда как сторонники президента выступили против.
Ранее, 8 октября, Canard Enchaîné писал, что Макрон с большей вероятностью распустит Национальное собрание и назначит новые парламентские выборы, чем сам уйдёт в отставку.
После ухода премьера Себастьяна Лекорню 6 октября ряд оппозиционных партий призвал президента сложить полномочия. Сам Лекорню заявил, что намеревается выполнить свои обязательства и провести завершающие консультации с политическими силами для формирования нового правительства.
Издание указывает, что в случае провала переговоров Лекорню Макрон, вероятно, предпочтёт роспуск парламента — даты досрочных выборов уже определили.
Лекорню назначили премьером 9 сентября после того, как Национальное собрание выразило недоверие правительству Франсуа Байру из‑за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.
