Республиканцы выступили против проекта по помощи Киеву, посчитав его провальным

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Партийное руководство Республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов выступило против нового законопроекта Сената по вопросам границ страны и помощи Украине. Об этом пишут РИА Новости.
Как утверждают республиканцы, иммиграционный законопроект провален во всех сферах регулирования, которые необходимы для защиты границы Штатов. Кроме того, они считают, что это только усилит поток незаконной миграции. Из-за этого политик отметили, что обсуждение документа — это пустая трата времени.
«Он мертв по прибытию в палату. Мы призываем Сенат отклонить его», — сообщили руководство партии в Палате представителей.
Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал задуматься об изъятии российских активов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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