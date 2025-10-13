В Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка

13 октября 2025, 16:45

Фото: iStock/vchal

Во время матча между любительскими хоккейными клубами Kekava Clappers и Priedaine в Латвии произошла массовая драка с участием игроков и тренеров. Об этом сообщает издание Sport Baza.





Инцидент произошёл после того, как главный тренер Kekava Clappers Матисс Рибкинскис выразил недовольство тем, что хоккеисты команды соперника общались между собой на русском языке. По данным источника, его комментарии вызвали резкую реакцию со стороны игроков Priedaine.





«Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил после матча игрок Priedaine Денис Бенке.