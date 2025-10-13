В Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка
Во время матча между любительскими хоккейными клубами Kekava Clappers и Priedaine в Латвии произошла массовая драка с участием игроков и тренеров. Об этом сообщает издание Sport Baza.
Инцидент произошёл после того, как главный тренер Kekava Clappers Матисс Рибкинскис выразил недовольство тем, что хоккеисты команды соперника общались между собой на русском языке. По данным источника, его комментарии вызвали резкую реакцию со стороны игроков Priedaine.
«Ну, я русский, я русскоговорящий. Я не потерплю в свой адрес таких высказываний», — заявил после матча игрок Priedaine Денис Бенке.
Конфликт быстро перерос в физическое столкновение. В результате драки один из игроков получил рассечение и нуждался в медицинской помощи. Организаторы турнира провели срочное разбирательство и приняли дисциплинарные меры: оба тренера, а также несколько хоккеистов обеих команд были дисквалифицированы до конца сезона.