Депутат Аксаков: Американцы толкают мир к пропасти

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о незаконности финансирования о стороны США Украины через активы России.
По его мнению, такими действиями Вашингтон толкает мир к пропасти.
Ранее стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.
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«Американцы толкают мир такими действиями к пропасти, так как не соблюдаются никакие правила. Если судебная практика не будет действовать, то такие действия не только обострят международную обстановку посредством нападения на российское имущество, но и создают прецедент, который позволит совершать зеркальные действия в отношении имущества стран, которые покусятся на собственность России», — пояснил в беседе с «Известиями» Аксаков.
Ранее стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.
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Мелисса Тимофеева