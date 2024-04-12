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Депутат Аксаков: Американцы толкают мир к пропасти

Депутат Аксаков прокомментировал финансированию США Киева через активы РФ
12 апреля 2024, 18:07
Фото: iStock/bennymarty

Фото: iStock/bennymarty

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о незаконности финансирования о стороны США Украины через активы России.
По его мнению, такими действиями Вашингтон толкает мир к пропасти.

«Американцы толкают мир такими действиями к пропасти, так как не соблюдаются никакие правила. Если судебная практика не будет действовать, то такие действия не только обострят международную обстановку посредством нападения на российское имущество, но и создают прецедент, который позволит совершать зеркальные действия в отношении имущества стран, которые покусятся на собственность России», — пояснил в беседе с «Известиями» Аксаков.



Ранее стало известно, что постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.

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Путин поздравил семью Пяк, потомственных оленеводов с Ямала, с золотой свадьбой
12 апреля 2024, 18:56

Президент России Владимир Путин в присутствии белорусского лидера Александра Лукашенко и космонавтов МКС поговорил по телефону с многодетной семьёй Пяк – потомственными оленеводами с Ямала и поздравил их с золотой свадьбой. Видео с поздравлением опубликовал Telegram-канал Кремль.Новости.
Российский лидер поздравил семью Пяк от лица всех собравшихся, а также пожелал всего доброго, успехов и выразил надежду на то, что встреча с семьей еще состоится. Путин подчеркнул, что самое главное во всех успехах — «это ваша семья, основа всего, что происходит в жизни и в каждом движении вперед».

Напомним, семья Пяк является победителем Всероссийского конкурса министерства труда «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно проведенному опросу, составляет 79,7%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

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Политолог Килинкаров объяснил, почему сейчас нельзя проводить переговоры по Украине
Экс-депутат Рады Килинкаров: переговоры по Украине пройдут не ранее 2025 года
12 апреля 2024, 18:31

Фото: iStock/3dmitry

Переговоры по Украине состоятся не ранее 2025 года. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады, политолог Спиридон Килинкаров в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул, что такие сроки связаны с предстоящими выборами в государствах, которые имеют отношение к украинскому кризису. В частности, речь идёт о Великобритании, США, Евросоюзе.

Килинкаров добавил, что нет смысла обсуждать вопросы глобальной безопасности и завершения конфликта на Украине с уходящими политическими элитами.

Таким образом, в случае проведения мирных переговоров в нынешнее время, будет не ясно, кто будет реализовывать достигнутые соглашения после смены политиков.

Именно поэтому политолог указал на самое оптимальное, по его мнению, время – вторая половина 2025 года.

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#украина
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#политика
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МИД Таджикистана негативно отреагировал на задержание террористов из «Крокуса»
МИД Таджикистана: Пытать подозреваемых террористов из «Крокуса» недопустимо
12 апреля 2024, 18:19

Фото: iStock/innovatedcaptures

Применять пытки при задержании предполагаемых преступников недопустимо, с таким заявлением выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, его цитирует ТАСС.
«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей... с применением пыток к ним... недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — заявил Мухриддин.

Глава таджикского МИД также заявил, что при задержании преступников необходимо придерживаться норм международного права, а также помнить о презумпции невиновности.

Напомним, 22 марта 2024 года четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли беспорядочную стрельбу по людям. Устроив поджог в здании «Крокуса», боевики скрылись, но были схвачены в Брянской области. Одному из них при задержании пытались отрезать ухо.

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#поджог
#мид
#крокус сити холл
#таджикистан
#террористы
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Небензя заявил, что в причастности Киева к теракту в «Крокусе» нет сомнений
12 апреля 2024, 18:04

Фото: Официальный сайт Кремля

Нет сомнений в вовлечённости Украины в теракт в «Крокус Сити Холле», поскольку все следы ведут в Киев. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
Также он подчеркнул, что вопрос причастности западных спецслужб к теракту в концертном зале остаётся открытым.

По словам Небензи, Запад не оставляет попыток обвинения в нападении на «Крокус» Исламского государства*. Это делается лишь с одной целью – любыми способами снять ответственность с Украины.

Дипломат выразил надежду на то, что власти США смогут объяснить, почему теракты спонсировались через компанию Burisma.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#украина
#теракт
#финансирование
#крокус сити холл
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«Мне с Киевом не по пути»: Бывший подполковник СБУ объяснил, почему перешёл на сторону РФ
Прозоров: Перешёл на сторону РФ, чтобы бороться с незаконной киевской властью
12 апреля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Пострадавший при взрыве авто бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, почему решил перейти на сторону России, в беседе с РИА Новости.
В агентстве отметили, что Прозоров дал интервью буквально за пару дней до взрыва в автомобиле.

«Четко понимал, что мне с этой властью не по пути», — сообщил Прозоров.

Он рассказал, что стал предоставлять информацию российским спецслужбам ещё ​находясь на посту сотрудника Службы безопасности Украины в Киеве. По его словам, так он хотел ​бороться с террористическим украинским режимом.

Напомним, взрыв в машине ​Прозорова произошёл утром 12 апреля. К счастью, он получил только лёгкие травмы рук и ног.

Кто и зачем подорвал автомобиль Прозорова — пока неизвестно, однако, РИА уже называет произошедшее «покушением».

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#сбу
#взрыв
#автомобиль
#москва
#украина
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МИД сделал послу Японии представление о деградации отношений стран по вине Токио
12 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД России сделал представление послу Японии Акире Муто из-за деградации в отношениях. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал японскому дипломату на «опасные тенденции в развитии японо-американского военного сотрудничества, которые представляют угрозу стабильности и безопасности Северо-Восточной Азии». Примечательно, что данные тенденции будут учитываться Москвой при формировании политики в отношении Токио.

Встреча замглавы ведомства и посла прошла в пятницу, 12 апреля, в министерстве.

Ранее сообщалось, что посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством.

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#мид рф
#япония
#россия
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В Швейцарии не ответили на вопрос о приглашении РФ и РБ на саммит по Украине
12 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/william87

В ближайшие дни Швейцария примет решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине в июне, об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в беседе с РИА Новости.
«Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сообщил Кассис в ответ на возможность приглашения России и Белоруссии на саммит по Украине.

Мирная конференция по Украине должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В посольство РФ приглашения на саммит не поступало, сообщил российский дипломат в Швейцарии.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала именно за мирное урегулирование конфликта на Украине.

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#украина
#россия
#белоруссия
#саммит
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«Сотни беспилотников и десятки ракет»: Сегодня Иран атакует Израиль
CBS News: США полагают, что Иран атакует Израиль 12 апреля
12 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран атакует Израиль 12 апреля, с таким предположением выступили неназванные американские чиновники, их слова передаёт CBS News.
«Крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, могут быть применены более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри страны», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, источники CBS отмечают, что Израилю будет крайне сложно защититься от атаки подобного масштаба.

Напомним, ранее Иран пообещал ​ответить ​Израилю ​на авиаудар, который был нанесён по иранскому консульству ​в Дамаске. Здание оказалось полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#сша
#атака
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Депутат Бородай: Киевский режим – террористическая организация
12 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал киевский режим террористической организацией, выполняющей задания Запада.
«Имеется в виду не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — пояснил в беседе с RT Бородай.

Ранее стало известно, что спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной. Так, ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Источник РИА Новости заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.

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