Депутат Ардастани предположил, что Иран обзавёлся ядерным оружием

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Иран, вероятно, произвёл ядерное оружие. Такое заявление сделал депутат иранского парламента, экс-член парламентской комиссии по нацбезопасности и внешней политике Ахмад Ардастани, слова которого приводит местное издание Khabar-e Online.
Политик заявил, что на это указывает «уверенность», с которой власти страны организовали атаку на Израиль и американскую базу в Ираке.
Ардастани подчеркнул, что полной уверенности в том, что Иран смог произвести ядерное оружие пока нет. Однако ученые не раз заявляли, что вплотную подошли к завершению разработки.
В связи с этим, правительства США и стран Евросоюза настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ ядерной деятельности в Ирана, в первую очередь предоставления страной всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.
Заявления иранских политиков о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину Ирана являются, по словам Ардастани, только прелюдией к достижению самого ядерного оружия. Таким образом, власти страны не хотят лишний раз заявлять об этом, чтобы не пугать мировое сообщество.
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Ардастани подчеркнул, что полной уверенности в том, что Иран смог произвести ядерное оружие пока нет. Однако ученые не раз заявляли, что вплотную подошли к завершению разработки.
В связи с этим, правительства США и стран Евросоюза настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ ядерной деятельности в Ирана, в первую очередь предоставления страной всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.
Заявления иранских политиков о необходимости внесения изменений в ядерную доктрину Ирана являются, по словам Ардастани, только прелюдией к достижению самого ядерного оружия. Таким образом, власти страны не хотят лишний раз заявлять об этом, чтобы не пугать мировое сообщество.
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Анастасия Чинкова