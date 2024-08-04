Стала известна дата атаки Израиля Ираном

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Иран планирует нанести удары по Израилю 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа, сообщила газета The Jerusalem Post (JP).
Отмечается, что нападение будет осуществлено совместно с движением «Хезболла». Другие подробности не приводятся, но JP подчеркивает, что западные спецслужбы располагают доказательствами того, что атака состоится в день траура.
Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в его организации «сионистов».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание после убийства Хании.
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Политический руководитель ХАМАС Исмаил Хания погиб в Тегеране в ночь на 31 июля. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в его организации «сионистов».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал суровое наказание после убийства Хании.
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Александр Климов