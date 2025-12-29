Депутат Белик: Киев кричит о мире, но выбирает террор после атаки на резиденцию Путина
Попытка атаки украинских сил на резиденцию президента России Владимира Путина показывает, что Киев намерен обострить конфликт и затянуть военные действия.
Такую оценку дал депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью RT.
По его словам, вместо конструктивного диалога и поиска компромиссов, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, которые громко заявляют о стремлении к миру, фактически выбирают путь насилия и террора.
Ранее 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что украинские силы предприняли попытку атаки на государственную резиденцию Путина на Валдае. Он подчеркнул, что безрассудные действия Украины не останутся без ответа, а Вооружённые силы РФ уже определили цели возможных ответных ударов.
