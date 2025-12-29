«Ошибка, которую ждали»: атакa Украины на резиденцию Путина вызвала реакцию Кремля и Вашингтона
Атака Украины на резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае стала, по мнению экспертов, ожидаемой ошибкой Киева. Об этом в своём Telegram-канале написал политолог и американист Кирилл Бенедиктов.
По его словам, Кремль и часть американского политического истеблишмента предвидели такой шаг. Эксперт отметил, что инцидент дал Дональду Трампу моральное основание переложить ответственность за поддержку украинского режима на европейские страны, что, по мнению Бенедиктова, было одной из ключевых целей американского лидера в украинской политике.
Кроме того, политолог подчеркнул, что теперь Трамп, скорее всего, не предоставит Украине крылатые ракеты Tomahawk, усилив тем самым стратегический контроль США над ситуацией.
Читайте также: