«Пора ответить зеркально»: В Госдуме призвали нанести удар по офису Зеленского
Депутат Журавлёв: Киев будет продолжать наращивать активность
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Киев готов на всё для продолжения боевых действий.
В беседе с «RT» Журавлёв отметил, что руководство Украины не соблюдает моральные принципы и правила ведения сражений. Политик прогнозирует рост террористической активности и попытки ударов по значимым объектам.
«Давно уже пора ответить хотя бы зеркально — по правительственному комплексу в Киеве и офису Зеленского на Банковой, которые с самого начала СВО стоят невредимыми, а глава террористического режима безнаказанно разгуливает по улицам», — высказался он.Относительно переговоров депутат подчеркнул, что условия должна формулировать исключительно российская сторона. Он уточнил, что эти требования должны основываться на текущей ситуации на земле.