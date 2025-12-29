29 декабря 2025, 20:37

Депутат Журавлёв: Киев будет продолжать наращивать активность

Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что Киев готов на всё для продолжения боевых действий.





В беседе с «RT» Журавлёв отметил, что руководство Украины не соблюдает моральные принципы и правила ведения сражений. Политик прогнозирует рост террористической активности и попытки ударов по значимым объектам.

«Давно уже пора ответить хотя бы зеркально — по правительственному комплексу в Киеве и офису Зеленского на Банковой, которые с самого начала СВО стоят невредимыми, а глава террористического режима безнаказанно разгуливает по улицам», — высказался он.