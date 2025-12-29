«Слава богу, не дали»: Ушаков передал слова Трампа о ракетах Tomahawk для Киева
Президент США Дональд Трамп лично отметил, что Вашингтон не передавал Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По его словам, американскому лидеру также рассказали о попытке атаки беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Этот эпизод, как подчеркнул Ушаков, может сказаться на дальнейшей позиции США во взаимодействии с украинским руководством.
Ушаков добавил, что нынешняя администрация в Вашингтоне, по выражению самого Трампа, «слава богу», воздержалась от передачи Киеву ракет Tomahawk, что, по мнению российской стороны, имеет принципиальное значение в текущем контексте.
Читайте также: