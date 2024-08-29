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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение о том, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сегодня стал одним из основных идеологов эскалации конфликта на Украине, так называемым «ястребом».
«Боррель — глава европейской дипломатии. Дипломаты должны решать вопросы словом, а господин Боррель превратился в какого-то «ястреба», который действует похлеще пентагоновских чиновников», — приводят «Известия» слова Белика.По его словам, глава евродипломатии не пытется разработать мирные инициативы, а лишь разжигает конфликт на Украине, слушаясь США.
Юрист и медиааналитик Лайонел (Майкл Леброн) раскритиковал свободу слова на Западе, заявив, что она поощряется властями лишь тогда, когда удобна.
«А что насчёт техгигантов, которые предоставляют средства получения доступа к таким вот запрещённым коммуникациям? Где мы здесь проводим черту?» — добавил в беседе с RT Лайонел.
Ранее американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс высказал мнение о том, что власти Франции с помощью подчинения себе Telegram хотят подавить свободу слова.
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