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Появились кадры освобождения Дурова после суда во Франции

29 августа 2024, 00:21
Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Сегодня в Париже основатель Telegram Павел Дуров был освобожден после судебного заседания. Эксклюзивные кадры момента освобождения показали, как Дуров покидает здание суда, избегая контакта с прессой.
На вопросы журналиста SHOT он отвечать отказался и быстро сел в тонированный автомобиль, на котором уехал, не дав комментариев.


Ранее сообщалось, что у МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт. Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.



Кроме того, издание опровергло информацию о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.

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#telegram
#павел дуров
#арест
Дуров взят под судебный надзор во Франции: ему грозит до 10 лет тюрьмы и 5 млн евро залога
Дурова обвиняют в соучастии в распространении порно и обороте наркотиков
28 августа 2024, 23:40

Фото: istock/Brastock Images

Основатель Telegram Павел Дуров оказался под судебным надзором во Франции. Прокуратура Парижа сообщила, что ему запрещено покидать территорию страны, и он обязан внести залог в размере 5 миллионов евро.
Дуров обвиняется в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

«Дурову грозит до 10 лет тюрьмы за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций», — парижская прокуратура.
Кроме того, прокуратура уточнила, что Дуров обязан дважды в неделю являться в полицию. В феврале 2024 года Франция начала предварительное расследование против Telegram, вызванное практически полным отсутствием ответов на судебные запросы.

Среди предъявленных Дурову обвинений также фигурируют соучастие в распространении изображений детской порнографии и незаконном обороте наркотиков.

Ранее сообщалось, что МИД Франции усомнилось в законности гражданства Павла Дурова. По мнению ведомства Дуров не выполнил ряд условий для получения гражданства.

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Парижские власти усомнились в законности французского гражданства Павла Дурова
#франция
#прокуратура
#расследование
#telegram
#павел дуров
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В Курской области поймали диверсантов, которые планировали теракт на нефтехранилище
В Курской области поймали диверсантов, готовивших взрыв на нефтехранилище
28 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/irene_rebrova

В Курской области задержали группу украинских диверсантов, которые планировали взорвать нефтехранилище. Силовики остановили организованную группу, во время передвижения по региону.
«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле», – цитирует источник в силовых структурах РИА Новости.

Сообщается, что во время обыска у диверсантов нашли взрывчатку и детонаторы. Один из задержанных уже рассказал о планах совершить теракт. Оперативные и следственные мероприятия продолжаются.

Ранее власти ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. Попасть туда могут только жители, у которых есть регистрация. Те, кто работает в городе, но не прописан, могут получить пропуска.

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#диверсанты
#всу
#курская область
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Десятки изнасилований и детских трупов: 3 серийных маньяка, которые остаются на свободе в России
28 августа 2024, 20:20

Фото: istock /juriskraulis

Накануне народ переполошило сообщение о выходе на свободу «Домодедовского упыря», который якобы освободился в России и исчез из поля зрения. Позже ФСИН успокоили, что осужденного Ивана Продана отправили на родину, в Молдавию, в 2010 году. То есть душегуб, назвавший Чикотило «Щенком», в России на свободу не выходил. Но судя по сроку, теперь уже 56-летний маньяк где-то должен скоро освободиться. Продана приговорили в 2000 году к 25 годам за доказанные пять убийств и 17 нападений.
К сожалению, это далеко не единственный «упырь», которого бы стоило опасаться. Есть и те, кого не удалось поймать. Среди не пойманных серийных маньяков и убийц в России значатся предположительно три наиболее известные своими зверствами личности. В народе их прозвали по местностям, где орудовали маньяки: Даниловский, Лесной и Тюменский. До 2024 года в списке неуловимых был и Барнаульский маньяк. Его отдали под суд спустя 23 года поисков.

Сибирский чиновник: 23 года в свидетелях


Барнаульским маньяком, по версии следствия, оказался 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин. Его задержали за убийство девушки, которое Манишин совершил в 19 лет. То преступление не относилось к серии убийств абитуриенток и студенток Алтайского государственного техуниверситета.

Замглавы администрации Калманского района сам сознался, что помимо первой жертвы убивал и студенток. Также убийца показал, где спрятал тело еще одной девушки, которая все это время считалась пропавшей без вести. Всего на счету бывшего чиновника 11 убитых девушек.

Несмотря на то, что Барнаульский маньяк обрел личность, другие серийные убийцы до сих пор остаются на свободе. Их зверства шокировали всю страну, а безнаказанность лишь подогревает тревогу.

Даниловский маньяк: кровавый след из 90-х


С 90-х годов в Вологодской области изнасиловали и задушили минимум 14 девушек в возрасте от 17 лет. Сразу три жертвы нашли в 2004 году в Череповце, тогда и усмотрели признак серийности. Криминалисты составили психологический портрет и даже изъяли образцы ДНК, но подозреваемых нет.

«Он действовал словно профессиональный киллер», – рассказывали тогда опытные следователи.

Маньяк чаще всего насиловал жертв и душил удавкой. Последнее приписываемое ему нападение произошло в 2011 году, когда в лесополосе нашли зарезанной еще одну девушку.

Лесной маньяк, зверь или леший


С 1996 года в Самарской области наводил ужас на жителей так называемый «Лесной маньяк». Его жертвами становились грибники, дачники и даже влюбленные, которых он убивал в лесах. Было также прозвище «Леший». Методы убийства были крайне зверскими: некоторых жертв маньяк рубил топором. За что получил еще одно прозвище – зверь. За ним числится не менее 13 кровавых расправ.

Фото: iStock/Kovshutin Denis

За часть преступлений отсидел 15 лет сотрудник милиции Дмитрий Ворошилов. В суде доказали его причастность к убийству Елены Кулаковской и Дмитрия Короткова в 1996 году. Также Ворошилов ранил милиционера во время погони в 1999 году. Сам бывший майор, даже выйдя на свободу, неоднократно пытался оспорить приговор и подавал жалобы. Убил ли он остальных 11 человек и был ли тем самым «Лесным маньяком» – подтверждения нет.

Тюменский маньяк: пропавшие дети и гнев народа


О серийном убийце детей по прозвищу «Тюменский маньяк» известно еще меньше, чем о предыдущих. Именно с ним связывают исчезновения детей и подростков за последние 25 лет в Западной Сибири. Исходя из приписанных ему преступлений, этот убийца является одним из самых жестоких и неуловимых маньяков последних лет.

О серийном характере нападений на детей заговорили в 2021 году, когда в картонной коробке нашли тело пропавшей в Тюмени 7-летней девочки. Виновным признали ее соседа, бывшего милиционера Виталия Бережного, который получил пожизненное. На тот момент убийце было 40 лет.

Фото: istock /juriskraulis

На фоне громкого уголовного дела местные вспомнили о других пропавших в тех краях детях – чреда исчезновений тянется с 1997 года. Только за один тот год пропали 2-летний мальчик и 17-летняя девушка – следов обоих не нашли. В следующем году исчезла 13-летняя девочка, а еще через год, в 1999-м, 12-летняя Школьница. В 2001 году нашли задушенной 10-летнюю малышку. В 2002 году также со следами удушья обнаружили тело пропавшей ранее 13-летей девочки.

С 2008 по 2009 год в Тюмени пропали еще трое детей: 8-летний мальчик и две 11-летние девочки. Никого из них не нашли. Также тюменскому маньяку приписывают нераскрытое исчезновение 12-летней школьницы в 2010 году.

Все нераскрытые дела говорят о том, что личности убийц даже не удалось идентифицировать, а способные на подобные зверства маньяки остаются на свободе.

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#жертвы
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В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за махинации
28 августа 2024, 19:48

Фото: iStock/Thomasaf

Объявленный в международный розыск гражданин РФ арестован в Болгарии. Об этом информирует портал Varna24 со ссылкой на правоохранителей Варненской области.
Уточняется, что арест произошел утром 28 августа в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Согласно данным следствия, 58-летний разыскиваемый россиянин скрывался на территории курортного комплекса.

В правоохранительных органах добавили, что Интерпол объявил мужчину в международный розыск за банковские и имущественные махинации.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности РФ остановила ряд терактов, нацеленных на правоохранителей и религиозные объекты в городе Назрань и селе Кантышево в Республике Ингушетия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#арест
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#болгария
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Следы крови и презервативы: неожиданный финал дела об убийстве проститутки из Самары, подробности
28 августа 2024, 19:15

Фото: iStock/Asian

В Екатеринбурге в одной из квартир была обнаружена мертвой 36-летняя женщина родом из Самары. Ее тело находилось на полу, а голова была в крови. Подруги погибшей вызвали полицию. Позже выяснилось, что женщина работала в индустрии секс-услуг. Сотрудники правоохранительных органов сразу же начали поиски преступника, проверяя клиентов, сутенеров и партнеров. Однако следствие оказалось довольно сложным, а развязка — совершенно неожиданной. О деталях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Что известно об убитой проститутке


Александра была выпускницей педагогического университета, дважды состояла в браке. Ранее она работала парикмахером в Самаре и испытывала значительные финансовые трудности. Попытки разрешить денежные проблемы привели девушку в Екатеринбург.

«У неё был постоянный любовник, осведомлённый о её делах. Он сам имел судимости, и они вместе приехали из Самары», — рассказывают журналистам знакомые погибшей.

Кто виноват в гибели проститутки


Следователи установили, что к смерти девушки причастен житель Самары Евгений. Именно он прибыл вместе с Александрой в Екатеринбург. Ранее мужчина был судим. В 2018 году он жестоко избил свою бывшую девушку-инвалида, сломав ей несколько ребер. При этом он признал свою вину только частично, утверждая, что она сама спровоцировала ссору.

Фото: iStock/aradaphotography

Признания подозреваемого


Евгений рассказал следователям, что в день трагедии находился рядом с Александрой. Ближе к вечеру пара поссорилась и мужчина сильно оттолкнул девушку. Она упала, ударилась головой, но самостоятельно встала и обработала рану на голове. Он же спокойно лег спать и, проснувшись, обнаружил, что девушка не подает признаков жизни. Испугавшись, что мог ее убить, он сообщил об этом полиции.

Следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила в квартире отпечатки пальцев, окурки, презервативы, а также кровавые следы. На тот момент было очевидно – к смерти девушки причастен Евгений. Однако результаты экспертизы доказали обратное.

Причины смерти девушки


Экспертиза установила, что причиной смерти женщины стало тяжелое алкогольный отравление, а травма на голове, хоть и вызвала кровь, не могла стать причиной ее гибели. Закрытой черепно-мозговой травмы также не обнаружили. В связи с этим следствие решило прекратить дело.

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#екатеринбург
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Художнице из Самары грозит до 25 лет за изготовление взрывчатки для ВСУ
28 августа 2024, 17:50

Фото: istockphoto / fotoember

Самарской художнице Ирине Измайловой предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгении Рыжковой.
В 2022 году Ирина Измайлова проводила отпуск в Кишинёве, где познакомилась с людьми, среди которых оказались представители украинских спецслужб.

«Новые «знакомые» угрожали ей и её родственникам, живущим на территории Украины. Под давлением этих угроз художница изготовила в домашних условиях взрывчатое вещество. Однако позже она решила отказаться от своих планов и уничтожила его.В августе прошлого года в доме художницы Измайловой прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатое вещество, и обнаружили на нём 0,25 грамма этого вещества», — сообщили в ведомстве.

Против художницы возбудили уголовное дело. Она признала свою вину в изготовлении взрывчатки, но позже следователи заподозрили её в государственной измене и хранении взрывчатых веществ. По новым статьям ей грозит до 25 лет лишения свободы.

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#следователи
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Так и не увидел 8-месячную дочь: В Забайкалье убили бойца, возвращавшегося с СВО
В Забайкалье зарезали бойца СВО, ехавшего в отпуск к жене и ребенку
28 августа 2024, 17:11

Фото: iStock/zoka74

Двое жителей Бурятии зарезали бойца СВО в Забайкальском крае. Об этом сообщили СУ СКР по Забайкальскому краю.
Инцидент произошел в одной из саун Читы. Две компании мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку. Двое жителей Бурятии несколько раз ударили ножом двух читинцев.

30-летнего читинца госпитализировали, а его 22-летний знакомый был убит. Погибший принимал участие в СВО на Украине уже второй раз.

Правоохранители задержали преступников. Они полностью признали вину. Убитый военнослужащий ехал к восьмимесячной дочке, которую никогда не видел. Он провел на передовой весь год и собирался в родное село к супруге и ребенку.

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Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье
28 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/Shutter2U

Школьнику прострелили руку на футбольном поле в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Вечером девятилетний мальчик играл в футбол на площадке во дворе школы № 2 на Новом шоссе. Вдруг неожиданно раздался выстрел.

Уточняется, что в ребенка выстрелили из пневматического оружия. Пуля прошла на вылет по мягким тканям.

Мальчик и его мама едут в полицию, чтобы пройти все необходимые экспертизы. В настоящее время злоумышленника ищут.

Ранее сообщалось, что во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дома
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Растоптала и унизила: в Воронеже 25-летний парень убил любимую и изуродовал себя, подробности дела
28 августа 2024, 15:24

Фото: istockphoto/sakhorn38

В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Алины Бидашко, известной в Воронеже. В августе прошлого года 28-летнюю женщину жестоко убили в подъезде собственного дома. О выходке подсудимого во время заседания и о том, что он совершил после расправы над женщиной расскажет редакция «Радио 1».

Как проходил судебный процесс


25-летний подсудимый Андрей Коченков во время судебного заседания прятал свое лицо за черной тканевой маской. Его правозащитница на начальном этапе заседания высказала недовольство по поводу присутствия СМИ. Она сообщила судье о том, что после появления репортажей на телевидении родственники её клиента якобы начали получать угрозы. Защитница просила закрыть процесс для прессы, но судья не нашла для этого достаточных оснований. Разбирательство продолжилось в открытом режиме.

Позже, отвечая на вопрос судьи о причинах такой конспирации, Коченков заявил, что не желает показывать прессе «то, что у него на лице».

Убийство фитнес-тренера


Фитнес-тренер Алина Бидашко была убита в подъезде своего многоквартирного дома. Женщине перерезали горло. В это время в запертой квартире находился маленький сын Алины. Он не мог дождаться ее возвращения и позвонил отцу, с которым был на связи, пока правоохранители осматривали место происшествия.

К жестокому преступлению оказался причастен 25-летний Андрей Коченков, с которым Алина имела романтические отношения. После совершения убийства молодой человек сбежал, но через две недели его нашли в доме у родственников в бессознательном состоянии с ожогами.

Фото: istockphoto/Motortion

Что случилось с подсудимым


На судебном заседании присутствовала мать Коченкова. Она сообщила, что была мало знакома с убитой женщиной, но против их отношений с сыном никогда не была. По ее словам, Андрей испытывал сильные чувства к Алине и всегда старался делать ей подарки.

«Помню, на 8 Марта букет ей выбирал, полгорода объездил, искал какой-то особенный», — рассказала женщина.

О произошедшем мать подсудимого узнала из социальных сетей. Она спросила у сына о том, что случилось, на что он ответил ей: «Она меня растоптала и унизила». Через несколько дней Коченков написал матери сообщение: «Прости меня, мама». Позже она узнала, что сын упал с высоты и был травмирован электрическими проводами.


Показания бывшего мужа убитой


Экс-супруг Алины Александр рассказал, что не был против ее новых взаимоотношений. При этом он отметил, что девушка неоднократно жаловалась на Андрея. Мужчина требовал от нее деньги, выставлял за дверь ее собственной квартиры. В день трагедии мужчине позвонил его сын, который сообщил, что мать ушла в магазин и долго не возвращается.

Александру показалось это странным, так как женщина не оставляла ребенка одного надолго. Когда он приехал, то увидел жуткую картину: у двери подъезда лежала Алина, её лицо было скрыто волосами. Маленький сын в это время оставался в квартире один.

«Когда я всё же вошёл в квартиру, увидел записки с его просьбой: «Мама, вернись». И вот прошло уже год, а сын всё ещё страдает: он плохо спит, стал замкнутым и испытывает желание отомстить. Мы избегаем обсуждения инцидента, но он всё равно спрашивает, когда выйдет подсудимый, подсчитывая эти дни», — рассказал Александр журналистам.

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