Появились кадры освобождения Дурова после суда во Франции

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
Сегодня в Париже основатель Telegram Павел Дуров был освобожден после судебного заседания. Эксклюзивные кадры момента освобождения показали, как Дуров покидает здание суда, избегая контакта с прессой.
На вопросы журналиста SHOT он отвечать отказался и быстро сел в тонированный автомобиль, на котором уехал, не дав комментариев.
Ранее сообщалось, что у МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт. Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.
Кроме того, издание опровергло информацию о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.
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Ранее сообщалось, что у МИД Франции появились вопросы к гражданству основателя Telegram Павла Дурова. Ведомство считает, что миллиардер не выполнил все нужные условия, чтобы получить французский паспорт. Выяснилось, что Дуров получил французский паспорт в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию страны». Процедуру запустили после встречи Дурова с президентом Макроном. Однако новоиспеченный гражданин не выполнил условия для получения гражданства, сообщает издание Le Monde.
Кроме того, издание опровергло информацию о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и президент Франции Эммануэль Макрон планировали проводить встречу в день прилета бизнесмена в страну.
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Елена Перлова