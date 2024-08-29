Хаминский заявил о последствиях провала с Дуровым для полицейских Франции

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказал мнение о том, что французские полицейские сами могут попасть под следствие после провала дела российского предпринимателя Павла Дурова.
«Сомнения в непредвзятости и добросовестности полицейских, осуществивших задержание Павла Дурова под Парижем, возникли одновременно с публикацией новости об этом скандальном событии. После того, как парижский суд не внял обвинениям, Дуров может дать команду своим адвокатам выяснить, кто давал офицерам обязывающие указания. Адвокаты напишут жалобы во все инстанции с целью установить истину», — пояснил в беседе с RT Хаминский.
А американский политолог, юрист, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс высказал мнение о том, что власти Франции с помощью подчинения себе Telegram хотят подавить свободу слова.
«К сожалению, у нас есть правительства, как во Франции или, скажем, в США, которые пытаются использовать свою власть для подавления свободы слова», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Маркс.
Ранее сообщалось, что Парижский суд изъял все паспорта у основателя Telegram на время следствия.
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