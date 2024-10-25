Депутат Белик назвал слова Зеленского в адрес Гутерреша очередной истерикой

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского в адрес ООН и её генсека Антониу Гутерреша, отметив, что сказано оно было из-за бессильной злобы.
«Слова Зеленского в адрес Гутерреша сказаны от бессильной злобы, очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведённое летом в Швейцарии, оказалось провальным, что он опускается до подобных колкостей и никак не может принять происходящее», — прояснил в беседе с RT Белик.
Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
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