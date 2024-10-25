Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС

Успешный саммит в Казани привлек внимание западных журналистов, которые отметили, что влияние России и БРИКС на глобальную политическую арену достигло беспрецедентного уровня, а экономика продолжает расти, несмотря на санкции. Кроме того, присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возмутило президента Украины, который не постеснялся в выражениях в адрес главы организации. Подробнее о том, какую реакцию вызвал БРИКС у мировой общественности расскажет «Радио 1».