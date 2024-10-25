Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на неназванный высокопоставленный украинский источник.
Отмечается, что после Казани генсек организации планировал посетить Украину, однако Зеленский отказался утверждать этот визит.
Источник также указал на то, что своими действиями Гутерреш якобы оскорбил международное право.
Напомним, что саммит стран БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Генсек НАТО Антониу Гутерреш принял в нём участие и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка главы объединения в РФ с 2022 года.
Из-за этого Зеленский 24 октября, в День Организации Объединённых Наций, нахамил Гутеррешу, обвинив его в визите в Россию.
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Источник также указал на то, что своими действиями Гутерреш якобы оскорбил международное право.
Напомним, что саммит стран БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Генсек НАТО Антониу Гутерреш принял в нём участие и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка главы объединения в РФ с 2022 года.
Из-за этого Зеленский 24 октября, в День Организации Объединённых Наций, нахамил Гутеррешу, обвинив его в визите в Россию.
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Анастасия Чинкова