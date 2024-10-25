Лукашенко: Провал Украины будет означать крах всего коллективного Запада

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)
Провал Украины в конфликте с Россией будет означать крах для всего коллективного Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью «Известиям» он пояснил, что причиной тому является оголтелое вовлечение других стран в конфликт через бесконечные поставки оружия и финансовые вливания. По словам белорусского лидера, если ранее считалось, что мир на Украине невозможен без согласия США, Великобритании и других партнёров Киева, то сейчас на Западе больше склонны к миру, чем украинский президент Зеленский.
Для Лукашенко очевидно, что западные союзники Киева понимают, что попали в сложную ситуацию, так как ввязались в этот конфликт. Они не могут отказать в поставках вооружений и финансовой помощи Украине, чтобы не потерять лицо. В то же время они понимают, что крах Украины будет означать крах всего коллективного Запада. Призывы к миру раздаются всё чаще, но следует учитывать, что и в России точка зрения несколько поменялась благодаря успехам на фронте, заключил президент Белоруссии.
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