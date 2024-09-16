Депутат Белик не исключил новых попыток покушений на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что в ходе предвыборной президентской гонки в США покушения на кандидата Дональда Трампа могут повторится.
Он также заявил, что происходящее в США в ходе этой предвыборной гонки стало дикостью, поскольку переросло из борьбы за президентское кресло в борьбу за выживание.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.
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«Пока идёт предвыборная гонка в США, которые презентуют себя всему миру как оплот демократии, нельзя исключать новых попыток покушения на Трампа. Что касается политических взглядов нападавшего, возможно, они и сыграли свою роль, но, скорее всего, нападавший — не фанатик-одиночка, а исполнитель, за которым стоят более серьезные силы», — добавил в беседе с Газета.ру Белик.
Ранее кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.
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Мелисса Тимофеева