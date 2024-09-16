Депутат Белик не исключил новых попыток покушений на Трампа

НАТО и союзники Украины консультируют ВСУ, но не командуют ими, потому Киев сам принимал решения об атаке на Курскую область. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, когда отвечал на вопрос об участи Североатлантического альянса в нападении на российский регион.