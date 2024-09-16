Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке

Фото: сайт Белого дома
В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле находился кандидат в президенты США. Сначала журналисты сообщили, что двое мужчин начали перестрелку между собой и никакого отношения к политику конфликт не имел. Однако позже выяснилось, что республиканца вновь попытались убить. Кем оказался стрелок и что известно о новом покушении на бывшего лидера США расскажет редакция «Радио 1».
Покушение на Трампа
Фото: сайт Белого дома
Инцидент произошел в воскресенье около 13:30 по местному времени. Дональд Трамп находился на своём гольф-поле в Уэст-Палм-Бич, когда один из агентов Секретной службы США заметил ствол винтовки, показывающийся из куста на расстоянии примерно 400 метров от политика. Агент открыл огонь по вооружённому мужчине, сделав не менее четырёх выстрелов, однако злоумышленнику удалось скрыться на черном «Ниссане». В это время другие сотрудники охраны вывели Трампа из опасной зоны.
Вскоре в СМИ появилась информация о том, что стрельба произошла между двумя неустановленными мужчинами, однако позже выяснилось, что было совершено очередное покушение на кандидата в президенты США.
На месте происшествия были обнаружены два рюкзака, видеокамера GoPro и автомат АК-47 с оптическим прицелом. Предполагается, что киллер намеревался снять убийство на видео.
Кто стрелял в Трампа
Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут из Гавайев, известный своей поддержкой демократов и Украины. Согласно информации от MSN News, Райан Рут также принимал участие в сборе средств для нужд ВСУ.
По информации портала Semafor, Рут представлен как «руководитель Международного волонтерского центра в Украине», который помогает иностранцам, желающим оказать помощь в военных действиях. В интервью он прежде сообщал, что вел переговоры с представителями Министерства обороны Украины.
Фото: istockphoto/Jordi Mora Igual
Реакция в США
Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были уведомлены о произошедшем инциденте со стрельбой. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу отметил, что если бы Дональд Трамп оставался президентом, за его безопасностью следили бы более тщательно. Вивек Рамасвами, республиканец и бывший кандидат на выборах, заявил, что Секретная служба обязана обеспечивать уровень защиты Трампа такой же, как у Байдена.
Фото: сайт Белого дома
Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин высказала мнение, что подозреваемый в атаке имеет ненормальную одержимость Украиной. Байден поручил предоставить Секретной службе все необходимое для защиты Трампа, в то время как Харрис подчеркнула, что нападение на экс-президента не должно приводить к большему насилию.
Илон Маск отметил, что никто не пытается покуситься на жизнь Байдена или Харрис, в то время как Трамп уже дважды подвергался подобным угрозам.
Реакция в мире
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что радикализация нападавшего — это следствие действий американских властей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после инцидента призвал Трампа не надеяться на случайность. Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что кандидат от Республиканской партии будет в опасности до тех пор, пока не выиграет выборы.
Прошлое покушение на Трампа
Предыдущее нападение на политика произошло 13 июля во время предвыборного митинга. Тогда Трамп получил легкие ранения, так как пуля задела только его ухо.
Злоумышленником оказался 20-летний американец по имени Томас Мэттью Крукс, который был нейтрализован сотрудниками Секретной службы США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. Федеральное бюро расследований подтвердило, что данное происшествие рассматривается как покушение на убийство.
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