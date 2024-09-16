Трампа призвали не полагаться на удачу после второй попытки покушения

Фото: Сайт Кремля
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.
«Мы с Сарой [Нетаньяху] были шокированы вторым покушением на президента Трампа и почувствовали облегчение, услышав, что оно тоже провалилось. Но мы не должны полагаться на удачу», — написал Нетаньяху в соцсетях.Израильский премьер-министр выразил американскому политику наилучшие пожелания и призвал его обеспечить меры, чтобы предотвратить подобные нападения.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла в воскресенье во Флориде, когда Трамп был в гольф-клубе. Подозреваемого задержали.
Читайте также:
Убийство Трампа на видео и поддержка ВСУ: что известно о новом покушении на политика и стрелке
Медведев предположил, кто покушался на Трампа
Трамп поблагодарил американских правоохранителей после покушения во Флориде
Никита Кротов