Политолог Фельдман объяснил очередное покушение на Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что очередное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа говорит о стремлении демократов нагнетать обстановку в обществе.
«Очередное покушение на Трампа свидетельствует о том, что демократы продолжают заниматься нагнетанием атмосферы ненависти. В этом случае триггером послужило заявление Трампа о том, что он желает скорейшего установления мира, а не мнимой победы Украины. Его прагматичная позиция будоражит сознание разного рода психов и неонацистов, которые желают успехов Киеву», — прокомментировал в беседе с RT Фельдман.А журналист-международник Тимур Шафир отметил, что слабое место Трампа – его команда.
«У Трампа как таковая отсутствует профессиональная команда. И его первый президентский срок, и его нынешняя избирательная кампания строятся исключительно на его харизме и навыках, который он почерпнул и развивал в себе, будучи владельцем многомиллиардной империи», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафир.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал кандидата в президенты США Дональда Трампа «не полагаться на удачу» после второй попытки убить его.
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