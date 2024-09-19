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Депутат Белик объяснил «план победы» Зеленского

Депутат Белик: Зеленский пытается отвлечь внимание с помощью «плана победы»
19 сентября 2024, 14:58

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что «план победы» Владимира Зеленского является средством отвлечения внимания от реальных дел на фронте.
«Не важно, какие громкие названия Киев даёт своим инициативам. Зеленскому нужно как можно дольше продолжать военные действия, чтобы удержаться у власти, для этого он будет предлагать планы, формулы, стратегии и прочие сомнительные конструкции, обещающие победу Украине, но не имеющие практического воплощения», — прояснил в беседе с RT Белик.

В то же время известно, что ситуация на фронте для ВСУ оборачивается не лучшим образом. Прокомментировал это военный обозреватель Алексей Зимовский.



«Освобождение Украинска штурмовыми подразделениями русской армии развалило пополам район обороны ВСУ на участке Восточного фронта Селидово — Курахово. ВСУ пытаются консолидировать отступающие части, организуя оборону в районе Цукурино — Горняк —Кураховка — Александрополь. Тут у них большой риск», — заявил в беседе с «Царьградом» Зимовский.

Ранее сообщалось, что российские военные подразделения группировки войск «‎Юг» освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.

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#политика
#спецоперация
Аналитик Ерёмина отметила опасность баз НАТО в Финляндии
19 сентября 2024, 15:15

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что военная база НАТО в Финляндии, которая расположится недалеко от Мурманской области и Карелии, будет представлять угрозу интересам России.
«Финны подписали соглашение с американцами о том, что в рамках стратегии вступления в НАТО они фактически предоставляют для самостоятельных действий США свои базы. Это угрожает нашим интересам прежде всего. Я думаю, у них есть задача — полностью нивелировать наши возможности ответа в Балтийском регионе и с выходом в Арктику», — прокомментировала в беседе с RT Ерёмина.

А эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов высказал мнение о том, что, хотя у США имеется много оружия, Вашингтон всё же не хочет быть прямым участником конфликта на Украине.

«Ракет у них ещё очень много, которые могли бы поставить. В отличие от Европы, в США огромное количество этих ракет. Не десятки, не сотни, а тысячи. Вместе с тем CNN нам дают понять, что они нас услышали и хотят быть фигурой на нашей шахматной доске, не хотят, чтобы их судили. «Мы потихоньку умываем руки», — сказал в беседе с «Царьградом» Масликов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне.

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#финляндия
#украина
#россия
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В Крыму ответили Сикорскому на его слова о передаче полуострова под мандат ООН
Форманчук: Статус и принадлежность Крымского полуострова не подлежит пересмотру
19 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Принадлежность и статус Крыма не подлежат пересмотру, сказал ТАСС представитель Общественной палаты региона Александр Форманчук.
«Мы проблему Крыма решили раз и окончательно - такие слова принадлежат нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который произнес их еще в 2015 году. То есть проблема Крыма не подлежит каким-то либо пересмотрам отдельно от ее судьбы в составе Российской Федерации», — прокомментировал собеседник агентства.
До этого глава польского МИДа Радослав Сикорский в рамках встречи на Украине предлагал передачу Крымского полуострова под мандат ООН. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума.

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Стало известно, когда состоятся переговоры с Украиной

Депутат Белик объяснил «план победы» Зеленского
#россия
#крым
#новости
#оон
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Стало известно, когда состоятся переговоры с Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин: переговоры с Киевом вряд ли будут в ближайшем времени
19 сентября 2024, 15:12

Фото: сайт Кремля

Переговоры России и Украины вряд ли пройдут в ближайшем времени. Такое мнение высказал в Минске на встрече с Александром Лукашенко глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Скажу вам честно: пока по своему характеру действия как на линии боевого соприкосновения, так и со стороны органов управления оставшейся части Украины не нацелены на мир и всегда расходятся с их заявлениями», — цитирует Пушилина Белта.
Глава киевского режима Владимир Зеленский периодически заявляет о возможности диалога с Москвой, однако продолжает при этом требовать от западных союзников финансовой и военной помощи. К слову, срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года.

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#россия
#украина
#днр
#переговоры
#денис пушилин
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Зампред правительства Маслёнкина рассказала в Мособлдуме об ограничениях на работу мигрантов
Зампред Маслёнкина рассказала в Мособлдуме об ограничениях на работу мигрантов
19 сентября 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области с 1 января будущего года ограничат привлечение иностранной рабочей силы по патентам.
Об этом на заседании Мособлдумы в ходе Часа правительства рассказала зампредседателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв принял постановление, в соответствии с которым с 1 января начнет действовать запрет на привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
«Принято решение воспользоваться правом, которое даёт нам федеральный закон и ввести запрет на работу мигрантов в некоторых сферах. Важно минимизировать экономический эффект от введения подобных ограничений. Речь идёт о 5,6 тыс. человек. По прогнозам, эти рабочими места могут восполнить наши соотечественники и граждане из Евразийского экономического союза», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводит пресс-служба регионального парламента.
Маслёнкина привела данные, согласно которым сейчас в Подмосковье 82% мигрантов, то есть 298 тыс. человек, работают по патентам. Всего в регионе трудятся 366 тыс. мигрантов. Практически все они заняты в пяти ключевых отраслях. Это строительство, обрабатывающие производства, торговля, транспортировка и хранение, а также сельское хозяйство.
«После анализа обращений на портале «Добродел» установлено, что за последние три года, с учётом первого полугодия 2024-го, наблюдается негативная динамика по жалобам на взаимодействие с мигрантами торговле. Эта отрасль существенно выделяется», – подчеркнула зампред.
Она напомнила, что на федеральном уровне правительство ежегодно устанавливает допустимую доля иностранной рабочей силы в разных отраслях экономики. При этом глава региона может принять решение о полном запрете на работу в отдельных отраслях экономики на уровне субъекта Федерации.
«Чтобы бизнес успел перестроиться, такие запреты должны иметь отлагательное вступление в силу от трёх до шести месяцев», – добавила Маслёнкина.
Что касается нестационарных торговых объектов, то сейчас для них на федеральном уровне уже действует полный запрет. Но он не касается передвижных НТО, фудтраков. В Подмосковье считают нужным также установить в регионе запрет на работу мигрантов и на передвижных объектах торговли.

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#трудоустройство
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Путин в Петербурге посетил производящее беспилотники оборонное предприятие
19 сентября 2024, 15:06

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл на оборонное предприятие «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге. Оно специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, на этом петербургском предприятии выпускают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также системы связи, сообщает РИА Новости. Российский лидер осмотрит цех по производству антенн и познакомится с новыми образцами беспилотников. Также главе государства покажут экспонаты выставки образцов робототехнических комплексов.

Предприятие «Специальный технологический центр» производит БПЛА семейства «Орлан». Кроме того, с 2021 года здесь ведётся разработка малых космических аппаратов типа CubeSat и целевых нагрузок к ним. Сформирован собственный цент управления полётами. Разработки предприятия уже подтвердили свою эффективность в ходе реальных боевых действий в зоне СВО.

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Путин приветствовал участников IX Юридического форума стран БРИКС
19 сентября 2024, 14:49

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам IX Юридического форума стран БРИКС. Он отметил, что его тема — «Право на страже справедливого мира» — созвучна приоритетам российского председательства в объединении.
Глава государства также подчеркнул, что такая тема отвечает общему настрою стран-участниц, который направлен на то, чтобы добиваться формирования многополярного миропорядка, основанного на общих и обязательных для всех нормах права.

Российский лидер указал, что непосредственное и неформальное общение между авторитетными правоведами и практикующими юристами из государств, входящих в БРИКС, становится особенно важным, в частности, в свете расширения объединения.

Владимир Путин выразил уверенность, что дискуссии и обсуждения на форуме будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые инициативы послужат дальнейшему укреплению и развитию партнёрства между странами БРИКС. В заключение президент РФ пожелал участникам форума успешной и плодотворной работы.

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Германия выделит Украине дополнительно почти 400 млн евро на военную помощь
19 сентября 2024, 13:51

Фото: istockphoto/darkojow

Дополнительную сумму в размере около 400 миллионов евро выделит Германия для киевского режима на военную помощь, пишет агентство DPA, ссылаясь на письмо Минфина бюджетному комитету немецкого парламента.
Деньги, предположительно, направят на покупку дронов, средств противовоздушной обороны, а также военного снаряжения для украинских неонацистов.

По оценке немецкого Минфина, до конца текущего года потребуется еще 1,42 млрд на поддержку Украины. Это превышает предусмотренную годовым бюджетом Германии сумму на 2024 год на 397 млн. Чтобы выделить дополнительные средства, нужно одобрение Бундестага.

Представитель Минфина ФРГ Флориан Тонкар отметил, что «Украина без существенного увеличения материальной поддержки потерпит поражение».

Ранее сообщалось, что Евросоюз даст Киеву 160 млн евро на энергоинфраструктуру.

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#германия
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#деньги
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Депутата Рады Безуглую уволили с должности заместителя комитета по обороне
19 сентября 2024, 12:52

Депутата Верховной Рады Марьяну Безуглую, которая ранее критиковала министра обороны Украины Рустема Умерова и главкома ВСУ Александра Сырского, уволили с должности замглавы и исключили из комитета по вопросам обороны. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент уволил Марьяну Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и даже члена комитета», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Безуглую перевели в комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики. Отставку нардепа поддержали 252 депутата украинского парламента.

«Пять лет в Комитете по национальной безопасности, обороне и разведке. Полный политический цикл. Более половины принятых Комитетом законопроектов мои разработки. Но сейчас нет смысла «пинать труп». Это просто неэтично», — прокомментировала Безуглая в своем Telegram-канале.

Она добавила, что сама подала в отставку и приняла решение расширить свою деятельность. По словам Безуглой, она свободно владеет английским языком.

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#труп
#разработки
#telegram
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ЕС даст Украине 160 млн евро для энергоинфраструктуры
19 сентября 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Сумму в 160 миллионов евро выделит Украине Евросоюз для республиканской энергоинфрастуктуры, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет ТАСС, сто миллионов из указанных средств взяли из прибыли от замороженных российских активов.
«Сегодня мы выделяем дополнительно €160 млн. И €100 млн из них идут от прибыли от замороженных активов России», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Страны Евросоюза начали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Недружественные к РФ государства фактически объявили российской стороне экономическую войну, став вводить различные ограничительные меры.

Кроме того, Евросоюз помогает боевикам ВСУ вооружениями.

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