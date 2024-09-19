Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что «план победы» Владимира Зеленского является средством отвлечения внимания от реальных дел на фронте.
«Не важно, какие громкие названия Киев даёт своим инициативам. Зеленскому нужно как можно дольше продолжать военные действия, чтобы удержаться у власти, для этого он будет предлагать планы, формулы, стратегии и прочие сомнительные конструкции, обещающие победу Украине, но не имеющие практического воплощения», — прояснил в беседе с RT Белик.В то же время известно, что ситуация на фронте для ВСУ оборачивается не лучшим образом. Прокомментировал это военный обозреватель Алексей Зимовский.
«Освобождение Украинска штурмовыми подразделениями русской армии развалило пополам район обороны ВСУ на участке Восточного фронта Селидово — Курахово. ВСУ пытаются консолидировать отступающие части, организуя оборону в районе Цукурино — Горняк —Кураховка — Александрополь. Тут у них большой риск», — заявил в беседе с «Царьградом» Зимовский.
Ранее сообщалось, что российские военные подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Георгиевка в ДНР.
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Мелисса Тимофеева