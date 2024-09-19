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Российская армия нанесла поражение главному центру специальной радиосвязи ГУР ВСУ, доложили в Минобороны РФ. До этого в оборонном ведомстве докладывали, что ВС РФ освободили Георгиевку Донецкой народной республики.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года, когда на тот момент еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.
В начале августа 2024 года украинские неонацисты попытались прорвать оборону в приграничье Курской области. Противнику дали отпор бойцы Росгвардии, погранслужбы ФСБ и ВС РФ. Бои в регионе продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов